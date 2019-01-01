【黃金扒玉子豆腐食譜】金黃粟米簡單又華麗　新年菜宴客不失禮

新年講意頭，元旦食餐好，簡單家常菜，黃金扒玉子豆腐，賣相富麗堂皇，自家享用或宴客均可。

踏入2019年，2019運程、2019公眾假期、2019請假攻略…打工仔心聲少勞多得，六合常中，你也有這樣想過嗎？中國人喜歡講意頭，吃過意頭菜願來年運氣更加好，生活更愉快。此道「黃金扒玉子豆腐」是道超級簡單的家常菜，當中的黃金是粟米湯醬汁，半煎炸而成的金黃玉子豆腐是主角，有豐富營養的小蘆筍為襯托。煮起、擺盤、上桌，呈現一幅金雕玉砌的白玉伴翡翠，當然我加了「富貴」的想像入菜式，賦予它瑰麗堂皇的意境。過時過節吃餐好，簡單輕鬆就做到。

健康小貼士：

玉子豆腐並非豆腐，它是雞蛋及清湯混合後倒在容器中蒸成，形狀和口感像豆腐，當中沒有大豆成分。由於主材料是雞蛋，有蛋白質、DHA和卵磷脂等營養。

蘆筍的營養豐富，葉酸含量較多，是很好的防癌食物，蘆筍有「蔬菜之王」的美譽。