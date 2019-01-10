【豆腐食譜】豉汁帶子蒸豆腐低卡惹味　低溫解凍帶子2大好處！

有時候放工回家時候已經不早，很難即時去買餸煮飯，所以雪櫃總要有些常備食材來「看門口」，其中一樣就是急凍帶子，只要加盒豆腐，15分鐘就能做出一道低卡有營的下飯菜——豉汁帶子蒸豆腐。 攝影、攝錄：李賢華、王夕子 剪接：王夕子

帶子有大有小，做這道菜有人會用大帶子，再將它切半，但我卻會選小帶子，因為也不差太遠，卻連切的工夫都能省掉。

解凍帶子有幾個方法，最不建議就是用室溫解凍法，或是用自來水沖洗帶子，這些方法雖然能節省時間，卻連同帶子的鮮味都沖走。其實最理想就是使用低溫解凍法，將帶子由冰格搬到下層（約攝氏4度），自然解凍8至10小時左右，味道便不會太走樣，同時有效避免細菌滋生。因此，若大家已打算晚上蒸帶子的話，可於上班前預先將帶子放到雪櫃下格，回家後便剛好完成解凍！

豉汁帶子蒸豆腐食譜

健康小貼士：

帶子高蛋白、低脂肪，又容易消化，更難得的是它含有一種具有降低血清膽固醇作用的物質，能抑制膽固醇在肝臟合成及加速排走膽固醇，配上同樣有效降低人體壞膽固醇的豆腐來吃，效果更是相得益彰。

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食譜 豉汁帶子蒸豆腐（蒸） 材料 蒸煮豆腐1磚、急凍帶子6隻、油1湯匙、蒸魚豉油少許、葱花少許

豆豉汁：豆豉1湯匙、蒜蓉半茶匙、陳皮1塊、糖半茶匙、胡椒粉少許、生抽半茶匙、生粉半茶匙、油少許、水半湯匙 做法 1.豆腐以鹽水浸泡，瀝乾平均切成6份。 2.陳皮浸軟、刮囊後剁碎。 3.豆豉沖兩次水後瀝乾，再用湯匙稍為壓碎，加入豆豉汁材料拌勻。 4.豆腐鋪在碟上，放上帶子和豆豉汁。 5.煲滾一鍋水，大火蒸帶子豆腐約3分鐘，灑上葱花。 6.燒熱鑊至冒煙後，落油煮成熟油，平均灒在帶子豆腐上，碟邊倒上蒸魚豉油，即成。

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