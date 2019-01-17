【蘆筍炒蝦仁食譜】鮮甜爽脆輕怡家常菜　蘆筍點揀最好？

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通常在家炒碟餸，最興就是菜炒肉，一碟過有菜又有肉，營養夠均衡。其中蘆筍炒蝦仁就是一個輕怡之選，蘆筍予人感覺屬蔬菜中較為高檔的，在中、西方同樣受歡迎，而蘆筍炒蝦仁這道菜，個人認為用來招呼朋友都絕不失禮，是上得大枱的家常菜！

攝影、攝錄：李賢華、劉晴、王夕子

剪接：王夕子

優質的蘆筍吃起來無渣、爽口，水份豐富的蘆筍越為新鮮，反之離開土壤越久，水份越流失，其品質也隨之而下降。挑選蘆筍要：
（1）清新無異味，看起來堅挺、翠綠、有光澤為佳，夠直、夠挺、夠脆即代表它水份充足，相反放得太久就會因缺水而變得軟趴趴，並且呈彎曲狀。
（2）蘆筍的尖端部分如毛筆，一個個頭俗稱「鱗芽」的花苞，必須要細密和集中，若筍尖鬆散，也意味著它水分不足。
（3）底端都一定要翠綠色，因有時候在街市見到蘆筍底部已泛黃，這代表它已「木質化」，非常粗糙嚡口。

買新鮮蘆筍後當然越快食越好，假若你打算之後才食的話，建議開一盆水，把蘆筍垂直放好，水深剛好浸住最底的切口部份，好讓它吸收水份。

曾有書籍指出，蘆筍皮都相當有用，削掉後只要洗乾淨，和冰糖一起熬煮便能製出清甜的蘆筍汁。

蘆筍炒蝦仁食譜

健康小貼士：

蘆筍含豐富葉酸、蛋白質、β-胡蘿蔔素、維他命C、膳食纖維及鉀、鋅等，在眾多含豐富纖維的蔬菜中，蘆筍的纖維相對較易消化，不會對腸胃造成負擔。蘆筍能清熱止渴、抗氧化、消除疲勞及降血壓等，另它亦具有一種藥理成分「蘆丁」，對高脂血症、心臟病、高血壓、動脈硬化及癌症等皆有治療作用！

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食譜 蘆筍炒蝦仁（炒）
材料 蘆筍5條、急凍蝦仁12隻、蒜蓉1茶匙、鹽少許、蠔油半茶匙、糖少許、酒半茶匙
醃料：鹽少許、胡椒粉少許、麻油1茶匙、生粉少許、糖少許
做法 1. 在蝦背𠝹一刀或剪開，放入醃料醃蝦約15分鐘。
2. 蘆筍刨皮，洗淨後斜切成數段，去掉最底粗硬部分。
3. 煲滾一鍋水，加鹽灼蘆筍30秒，盛起備用。
4. 鑊燒熱下油，大火炒蝦仁至兩面轉色後，盛起。
5. 加少許油，下蒜蓉、蘆筍，以中火炒至軟身。
6. 蝦仁回鑊，再與蠔油、糖及酒同炒，即成。

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