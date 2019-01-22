【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足　酸甜醒胃喜氣洋洋！

距離農曆新年只剩不足一個月，做節少不免要斬隻雞，而海鮮也是不可或缺的菜式。昨晚看杜汶澤的飲食節目《為何深夜總是餓》，他說：「蝦，係全世界最易煮嘅嘢嚟㗎喇！」旁邊的女主持也回答：「總之變咗色就得啦嘛。」說的也是，眾多海鮮之中，對入廚新手來說，蝦算是較易處理，今個農曆新年可以煮一道「茄汁蝦」，取其「笑哈哈」的諧音夠晒意頭，橙紅奪目的色彩也夠喜氣洋洋，就算煮給長輩食也絕不欺場！ 攝影、攝錄：李賢華、王夕子 剪接：李賢華

煮茄汁蝦不一定要用新鮮蝦，急凍蝦都同樣可以。煮之前要先將刺手的尖刺剪掉，另外也要挑出蝦腸。為了確保蝦身完整，一般會在蝦身的第二至第三節之間用牙籤挑出蝦腸，但不能過於大力，否則很易扯斷。挑蝦腸時宜把蝦攤直，會較易取出蝦腸。

煎蝦之前會先印乾水分和撲上生粉，目的除了使它更香脆，也有效防止蝦碌出水及減少彈油，所以此步驟必不可少。調茄汁難度也不高，基本材料就是茄汁、糖、醋和喼汁，味道則因人而異，想酸一點可酌量再加醋，此外也有人會加上新鮮番茄，倍添鮮味。上碟後，最緊要將蝦擺得齊整美觀，可參考今次的做法，把茄汁蝦放在圓碟上圍邊，賣相立即「升呢」，媲美高級中菜廳，長輩們也一定覺得夠體面！

茄汁蝦食譜

煎蝦前先薄薄上一層生粉，煎起來事半功倍。

健康小貼士：

蝦具有高蛋白質，其優良蛋白質能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑，並且強化人體健康機能。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱的人來說，是很好的天然補充營養食物。蝦殼亦含有「蝦青素」，是一種天然抗氧化劑，能延緩人體老化，目前更被廣泛利用於不同化妝品或營養補充劑。

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食譜 茄汁蝦（煎） 材料 中蝦10隻、生粉1茶匙

醬汁：水半碗、茄汁2湯匙、糖2.5茶匙、喼汁少許、醋2茶匙 做法 1.剪去蝦頭中間的尖刺、蝦鬚和腳，並挑出蝦腸。 2.蝦洗淨後瀝乾，撲上生粉。 3.燒熱鑊下油，大火煎蝦至兩面轉色後，盛起備用。 4.水落鑊煮滾後轉中火，加入茄汁、糖、喼汁及醋拌勻。 5.調好汁料後，將蝦回鑊同炒。 6.確保每隻蝦均勻地沾滿茄汁後，煮至收汁即成。

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