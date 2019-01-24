【新年食譜】簡易糕點食譜合集！輕鬆整年糕、蘿蔔糕、芋頭糕！

農曆新年將至，又到了糕點出動的時候！新年之所以要食糕，是因為「糕」與「高」同音，有步步高陞的意思。為你集合簡易糕點和小食食譜，讓你在家輕鬆整糕，GO！

賀年糕點類

1. 煙韌年糕 「年高」長壽

過年吃年糕的習俗，據說由周代開始。由於禾穀一年成熟一次，所以過年吃年糕，有慶祝五穀豐收的意思，年糕還有「年高」長壽，年年快高長大的意思。

年糕，通常用糯米粉製成，傳至周邊國家後，延伸出不同的製作方法及風味。廣東及香港的年糕是棗紅色的黏糕，味甜。主要由糯米、片糖及油蒸製而成，然後將年糕切片，用慢火煎軟享用。後來椰汁年糕及黑糖薑汁年糕誕生，打破了年糕的沉悶印象。不少人喜歡沾上蛋漿煎的年糕，味道甘香又增多了口感。

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椰汁年糕食譜

2. 懶人煮飯！電飯煲煮蘿蔔糕

電飯煲煮蘿蔔糕，一煲過，不用洗鑊，不用睇火，其實跟電飯煲蒸雞同樣簡便。蘿蔔和粉的比例，有人喜歡3比1，有人喜歡4比1，視乎你喜歡口感軟綿，還是堅挺一點。想加添滑溜，可加點粟粉。

臘腸、冬菇、蝦米除了是煲仔飯之友，還是蘿蔔糕的三寶，有了它們，根本毋須多放調味料已很味美，雞粉更是劃蛇添足，但加少少糖可消除蘿蔔的點點澀味。

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電飯煲蘿蔔糕食譜

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3. 簡易版芋頭糕！瑤柱臘味飄香

芋頭糕芋香十足，加上炒過的臘腸、瑤柱、蝦米和五香粉，香氣撲鼻。雖不及年糕煙韌，亦沒有蘿蔔糕般清甜，但芋頭糕獨有的粉糯口感，亦相當吸引。

自家製的芋頭糕，足料無添加，不會太多粉，無論煎或是蒸都一樣美味。浸瑤柱的水不用倒去，用來混和粘米粉，能令粉漿更香，還可用浸蝦米的水煮芋頭，每一口都吃到淡淡鮮味。

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芋頭糕食譜

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4. 養顏紅棗糕 清香煙韌不黏牙

自家製的紅棗糕，可以控制糖及油的多寡，最需要耐性是壓棗蓉取紅棗水的過程，其他步驟算是簡單。

紅棗可養顏補血，入饌鹹甜皆宜，然而多數人喜歡甜食煲糖水及製棗糕。柔韌清甜的蒸紅棗糕，基本上是茶樓中的特色甜點，飯後享用一兩件棗糕，棗香沁人心脾，並將晚餐寫上完美句號。漸漸地，紅棗糕的蹤迹延伸至成為賀年糕點，紅潤晶瑩的外表，感覺大方喜慶。承創意發揮，在紅棗層之外，摻入椰汁糕，梅花間竹的心思令紅棗糕錦上添花更具層次，棗香及椰香完美融和非常匹配。

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紅棗糕食譜

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5. 粒粒馬蹄糕！糖水撞粉漿熱度要拿捏好

蒸一底馬蹄糕，最煩心的是削馬蹄皮，街市買來新鮮馬蹄，需要去泥，刷刷刷，才到削皮，不幸買了個爛貨，皮連肉削去一大半，真生氣。保守一點則可買削乾淨的馬蹄，再保守一點也不怕味道假，可買罐頭馬蹄。蒸馬蹄糕，糖水一定要夠熱，撞入馬蹄粉漿中，呈黏合狀才能蒸出一底正常的馬蹄糕，不然，馬蹄會全部浮面，而糕還會很「彈牙」，阿伯阿婆牙力不好的後生仔通通吃不消。

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馬蹄糕食譜

賀年小食類

6. 蜜糖蓮藕串得起 焦糖甜不甩

每年新年全盒都有糖蓮藕，這種從小吃到大的賀年小食，相較瓜子，更喜歡它。糖蓮藕也不限於硬繃繃的糖霜一款，較複雜的有桂花糯米糖蓮藕、簡單一點也可以蓮藕、蜜糖、黃糖，切一切，煎一煎，也就成事了。

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蜜糖蓮藕食譜

7. 年糕變身春卷餡 炸出半溶拉絲脆卜卜

吃年糕不外乎香煎或加蛋漿煎，其實喜歡食「香口嘢」的朋友可以試試做年糕春卷，炸得香脆無比，用以招呼來拜年的親友，必令他們耳目一新！

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拉絲年糕春卷食譜

8. 脆卜卜芋蝦

芋蝦日漸式微，難做又花心機，聞說年尾芋頭豐收之時，村民想方法處理收成物，剛巧在農曆新年之際，村民就利用芋頭炮製齋品，芋蝦便是其中一種，後來演變成賀年食品。芋蝦本來非球形，其實是長形彎曲的，頭和尾的芋絲炸好後好像蝦鬚和蝦腳，形態像蝦，便命名為芋「蝦」。不過，「蝦鬚」和「蝦腳」易弄斷，不方便儲存，斷了亦不吉利，因此演變成今天的繡球狀芋蝦。

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