【紅豆糕食譜】簡易賀年糕點　粒粒紅豆香甜軟糯款客最啱！

紅豆糕，跟紅豆沙一樣，粒粒紅豆，香甜軟糯，是永遠吃不厭的經典甜品。尤其新年將至，紅色的糕點特別討人喜愛，年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕吃得太多太膩？可試試這款喜氣洋溢做法更簡易的紅豆糕點。 攝錄：劉晴 剪接：王夕子

紅豆糕，做法吃法五花八門，白色底紅色底，有椰汁冇椰汁，凍吃熱吃……各適其適。不過，無論哪款，主角還是紅豆，紅豆必須煲至軟腍，起沙更好，快速煮紅豆方法有多種：焗熟法、急凍法、壓力法……或者跟你一向做紅豆沙的方法煲煮紅豆，再把豆和水分隔，加入粘米粉和粟粉等蒸45分鐘便可。

懶啲，甚至可以買罐裝即食紅豆，更省時省力，不過味道偏甜，須減糖分量，但豆香自然不及新鮮紅豆了。

紅豆糕食譜

健康小貼士：

紅豆，養心補氣血，纖維豐富、高蛋白、低脂肪，有助瘦身、降血壓、改善心血管疾病。此外，還富含維他命Ｅ、鉀、鈣、鐵和外皮的皂角苷等，可利尿除腳氣，排毒去水腫。但有尿酸或類風濕者慎吃。

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