【紅棗糕食譜】棗香椰香完美融和　清香煙韌不黏牙新年必吃

新年必吃糕點寓意步步高升，紅棗糕是蘿蔔糕、芋頭糕及馬蹄糕以外廣受歡迎的糕點。 自家製的紅棗糕，可以控制糖及油的多寡，最需要耐性是壓棗蓉取紅棗水的過程，其他步驟算是簡單。 攝錄：劉晴、王夕子 攝影︰劉晴、尹嘉蔚 剪接：李賢華

紅棗可養顏補血，入饌鹹甜皆宜，然而多數人喜歡甜食煲糖水及製棗糕。柔韌清甜的蒸紅棗糕，基本上是茶樓中的特色甜點，飯後享用一兩件棗糕，棗香沁人心脾，並將晚餐寫上完美句號。漸漸地，紅棗糕的蹤迹延伸至成為賀年糕點，紅潤晶瑩的外表，感覺大方喜慶。承創意發揮，在紅棗層之外，摻入椰汁糕，梅花間竹的心思令紅棗糕錦上添花更具層次，棗香及椰香完美融和非常匹配。

紅棗糕有紅棗層外，加入椰汁層，梅花間竹的口味令紅棗糕錦上添花更具層次。

初嘗自製紅棗糕，當中最考耐性是反覆將紅棗壓成蓉取紅棗水，為了更節省時間，不妨購買已去核的紅棗。加水慢火煮紅棗10分鐘，再蓋起焗10分鐘，因為紅棗在不停加熱的狀態下易變酸，因此關火後蓋起焗紅棗，既令紅棗變腍同時令水份沾上紅棗味。千萬別丟掉焗紅棗的水，當壓紅棗蓉的水份不夠時，可以用煮紅棗的水補充，之後製糕的過程便簡單很多了。簡單流程：煮紅棗、濾棗水、煮糖水、拌勻糕粉、將糖水注入粉拌勻、隔篩過濾、拌油、倒糕漿入模蒸熟。

紅棗糕食譜

+ 3 + 2

健康小貼士：

古老諺語說紅棗：「每天吃三棗，青春不顯老」，另外《本草綱目》記載︰「紅棗氣味甘平，安中養脾氣、平胃氣…補少氣、少津液、補腎健腦。」不過，易腹脹、常出現眼腫腳腫、經血量多及患糖尿病者勿吃過量。

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