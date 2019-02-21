【蔥油餅食譜】免搓免發善用餃子皮　懶人新發明成網紅美食！

蔥油餅，灑蔥花的煎餅，是華人熟悉的小食。搓麵糰做的蔥油餅最美味，不過愛方便的人又出妙招，用餃子皮做蔥油餅，我又來試試。 攝錄、攝影：高啓光、陳鈺麟 剪接：高啓光

鬆酥香脆的經典蔥油餅，用攝氏65度溫水搓麵糰，數分鐘後醒發半小時，再揉數分鐘，分麵糰擠子，擀開圓形，塗油、撒鹽、加蔥花，捲成圓筒狀後盤成圓形，然後擀開成蔥油餅煎香兩面。嘩⋯新手或懶人應該跑去買好過自己做了。有趣的是，有人想起用餃子皮變奏成蔥油餅，步驟簡單得多。於是自己也試試做，沒有特別技巧，加蔥油，叠起餃子皮，劃幾刀，扭幾扭，拉長少少盤成圓形，按扁後煎香。

餃子皮製成的蔥油，不會有鬆酥感，反而是香脆感較多，煎好後要趁熱享用，因為冷卻了質地會變硬。

別奢想質感與手製搓揉的麵糰一樣，因為餃子皮本身質薄，不會有鬆酥感，煎好趁熱享用幾香脆，涼了變得硬一點。因此寧願「熱氣」，也得體驗餃子皮蔥油餅的香脆。與此同時，也學懂這個創意的方法處理吃剩的餃子皮。

蔥油餅食譜

健康小貼士：

蔥的營養成分高，中醫認為蔥全身都是藥，有解熱、通陽和防癌的功效。 蔥富含鈣、維他命C、類胡蘿蔔素、膳食纖維等，蔥的表皮細胞有大量具殺菌作用的蔥辣素。 蔥葉的營養比蔥白高，蔥葉莖流出的黏稠液體，類似蘆薈膠，助修復皮膚及癒合傷口。

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食譜 蔥油餅（煎） 材料 餃子皮18塊、蔥1根、鹽適量、胡椒粉適量、油適量 做法 1.蔥洗乾淨後，切粒，加入鹽、胡椒粉及油拌勻。 2.拿一塊餃子皮，放上蔥；放上一塊餃子皮；放上蔥；再放上一塊餃子皮。 3.將餃子皮擀成橢圓形，拿起刀打橫劃幾刀，從一邊捲起後，扭旋幾下並拉長，然後捲成圓形及壓扁。 4.熱鍋後下油，放入蔥油餅，用慢火煎至兩面金黃完成。

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