【溫泉蛋丼食譜】窮人恩物美味簡單　煮靚飯加溫泉蛋入門必勝方法

煲飯及煮溫泉蛋，看來簡單「唔使學」，不過愈簡單的菜式，有時愈難煮得出色。今次學最基本的煮飯及煮蛋技巧實踐「教煮101」。 攝錄、攝影：李賢華、繆鈞堤 剪接：李賢華

不過，這裏特別少少教大家煮日本米及溫泉蛋，事關一碗又熱又香的溫泉蛋丼最勾人魂魄，也是工作辛苦過後的療癒食物。就兩樣食材，米及雞蛋，隨你喜好加黑芝麻點綴與否都可。看來「食得好窮」？這樣想法其實不為過，「窮人恩物」有時可口過珍饈百味。你若捨得少少買日本珍珠米，假如想再「慳家」一些，買泰國香米，不過這失了日式溫泉蛋丼的意義。

溫泉蛋丼是「窮人恩物」，基層打工仔勞動後吃一餐美味、可口、省錢的便飯，慰藉下班後的辛勞。

大多數人煮飯用電飯煲，不過我一個人吃飯，最喜歡用單柄煲煮。當然，如果你的單柄煲容量大，可以煮到二至四人飯也沒有問題，煮飯的技巧也是同樣。首先清水注入米，輕輕淘洗幾下，倒掉水分，重複做兩至三次，不需要大力搓米，因為現在的磨米技術已很完善，白米表面已經沒有粗糙的米糠。然後浸泡30分鐘，讓日本米吸飽水，煮出來的飯粒更飽滿，之後可以放米入單柄煲煮。看以下的食譜圖片有詳細步驟：

溫泉蛋丼食譜

至於溫泉蛋，當中的技巧曾經在一篇入廚貼士中：【入廚貼士】溏心蛋溫泉蛋非一樣別混淆 一文學會兩者必成功做法跟大家詳細介紹過，上面的食譜圖片也有詳細說明。今次採用必成功方法煮溫泉蛋，果然一次就「搞掂」！吹彈可破的溫泉蛋水嫩閃亮，鵝黃色的流心蛋黃傾瀉在晶瑩飽滿的日本米飯上，趁熱拌勻享用，品嚐「人間美味」！

煮溫泉蛋的水溫約60°C模仿溫泉水，水大滾後，加入熱水的1/5分量冷水，熄火，浸蛋15分鐘取出。

健康小貼士：

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，雞蛋的飽腹感強，可幫助減少食量，也有效控制體重。

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