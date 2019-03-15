【鹽焗鵪鶉蛋食譜】敲裂蛋殼再焗惹味鹹香　輕鬆做出街頭熱炒風味

冬日時分，總會被季節限定的街頭熱炒檔吸引，炒栗子、煨番薯、鵪鶉蛋，一捧上手就暖呼呼的。當中我最愛的必定是鵪鶉蛋，但時屆3月，天氣逐漸回暖，這些熱炒檔恐怕要到年尾才再出現，想吃鹽焗鵪鶉蛋的話，不妨親自炮製來頂一頂癮！ 攝影、攝錄：高啟光、李賢華 剪接：繆鈞堤

鵪鶉蛋通常在街市雜貨舖一盒盒買，我買的時候$12就有24顆，其實要做鹽焗鵪鶉蛋一點都不難，基本上材料也只需鵪鶉蛋和粗鹽，五香粉不是必須，但加了會更香，不怕煩的話甚至可加花椒與八角；而同樣做法也能應用於雞蛋上。

不知你有沒有遇過以下情況，在街頭買回來的鵪鶉蛋分成兩類，外殼完整的味道較淡，幾乎沒鹽味；外殼裂開的，味道帶鹹香。個人偏好後者，因為既然吃淡而無味的話，就不必買鹽焗的鵪鶉蛋啦！煮完鵪鶉蛋之後，還需要用餘溫將它慢慢焗熟，我曾掙扎過應否揭蓋將蛋殼敲裂，好讓它更入味，但又免得熱力走散，不過後來發現原來部分蛋殼會自己裂開。若然想全部入味的話，可以在焗完20至30分鐘後打開蓋子，將蛋殼敲裂再焗，如此就能做到最好的效果！

鹽焗鵪鶉蛋食譜

健康小貼士：

鵪鶉蛋含有的卵磷脂和腦磷脂比雞蛋高出3至4倍，使頭腦更靈活，亦可預防和改善心腦血管疾病、防止脂肪肝和肝硬化等。鵪鶉蛋常被指是高膽固醇的代表，但註冊營養師就曾指出，3隻鵪鶉蛋的膽固醇和卡路里成分才等同於1隻雞蛋，並不特別高，反而它的維他命B1與B2，分別是雞蛋的6倍和15倍。

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