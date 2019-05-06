【椰汁西米糕食譜】自製泰式甜品連盒　附泰IconSiam美食市集放送

椰汁西米糕，簡易的烹調過程，加自製斑蘭葉盒，在家中活現泰國經典甜品。 實況睇泰國新地標Icon Siam的室內河邊美食市集，地道美食應有盡有，各式西米糕也是必試甜點之一。 攝錄、攝影：李賢華、鄧天傲 剪接：呂志豪

到泰國旅遊，不可錯過的當地甜品，屈指一算約有十多樣，包括蜚聲國際的芒果糯米飯、蛋黃椰絲煎餅、香蕉煎餅、泰式千層糕、南瓜布甸及椰汁西米糕。當中的椰汁西米糕，以斑蘭葉製成小盒，內放煮熟的西米，可摻入粟米或芋頭，再淋上濃郁的椰漿完成，口感清甜軟滑，同時也可品嚐到椰香及斑蘭葉的芳香。

椰汁西米糕

西米糕的製作過程不難，最考手藝的是斑蘭葉盒，有了它就仿如畫龍點睛。在泰國或印尼的土產店內買到新鮮的斑蘭葉，未用前要放入雪櫃保鮮及保濕，一條斑蘭葉可大概製作兩個小盒。

按下圖4步驟做斑蘭葉盒：

未用的斑蘭葉盒，可以先放入雪櫃冷藏，多餘的葉可留待榨汁做斑蘭蛋糕或班戟。然後可煮西米，西米不用浸水，只要煲滾水後，放入西米煮10分鐘，熄火蓋焗20分鐘，過冷河備用，加糖拌勻後放入斑蘭葉盒子內。至於椰汁不用加魚膠粉，用粟粉水已經妥當，重點是煮得夠稠，但可緩緩流墜，冷卻後便可凝固變椰汁糕了。其餘做法，請參考以下食譜：

椰汁西米糕食譜

健康小貼士：

椰汁富含蛋白質、維他命C、脂肪、糖類及多種氨基酸，能美白肌膚、改善色斑，滋潤養顏，消暑利尿，補腎抗菌。但糖尿病、高血壓患者不宜。 西米有健脾補肺，潤澤皮膚的的功效。

「曼谷多嘢食」香港人人都知，早前到訪過曼谷新地標，位於湄南河畔的Icon Siam，地牢的室內河邊市集加美食區，實在可以用目不暇給，食之不盡來形容，價錢相宜，地道美食應有盡有。

曼谷新地標，位於湄南河畔的Icon Siam，地牢層的室內美食區仿水上市場，食之不盡，價錢相宜。（尹嘉蔚攝）

點擊下圖有Icon Siam河邊市集加美食區實況：

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