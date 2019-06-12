【薑蔥大蝦炒粉絲食譜】自製港式惹味菜　粉絲吸盡大蝦醬汁精華

撰文：余曉彤
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每次煮海鮮，腦內都有想配炒薑蔥的想法，鮮味滿分的海鮮再配薑蔥，即刻令整個菜式的惹味指數升級！今次加入粉絲一起煮，粉絲吸盡大蝦和薑蔥的味道，進食時令人感覺大蝦只是一名配角呢！
攝錄︰李偉軒、詹郭敏
剪接：潘諾兒
場地提供：美亞廚具
今次選用的是急凍蝦，當然用新鮮蝦會更好。不過今次的急凍蝦肉質也是口感彈牙，蝦膏也有不少。同樣地急凍蝦在煮之前也要處理。先將尖刺及蝦腳剪掉，之後挑出蝦腸。一般會在蝦身的第二至第三節之間用牙籤挑出蝦腸，不過要注意力度，不然牙籤及蝦腸也會很易扯斷。
對我而言整道菜的重點是粉絲，因為粉絲吸水力強能夠吸盡醬汁的味道，口感亦煙韌彈牙吃起來便更加滋味。浸粉絲也有注意事項，煮前要用室溫水浸至少2小時才能令粉絲完全軟身，千萬別以為用熱水可以加快柔軟，用熱水去浸只會令粉絲發脹變大。
薑蔥大蝦炒粉絲食譜
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健康小貼士：
蝦含蛋白質、維他命A、B群、鈣等營養，蝦殼中亦含甲殼素，能有助預防骨質疏鬆症。 除此之外蝦還含有豐富的胡蘿蔔素和人體必需的8種氨基酸。不過蝦容易引起過敏，對海鮮敏感人士要留意。
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|食譜
|薑蔥大蝦炒粉絲（炒）
|材料
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大蝦8隻、粉絲半包、乾蔥2個、蒜3瓣、薑10片、雞湯200毫升、蠔油3茶匙、麻油1茶匙、生抽1茶匙、老抽1茶匙、紹興酒2湯匙、蔥適量
|做法
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1. 乾葱、蒜頭切片。將粉絲浸在水中至軟身約2小時，瀝乾備用。
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2. 大蝦洗淨去腸，剪去蝦鬚及蝦頭閃電尖位，洗淨瀝乾備用。
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3. 用中高火燒熱鍋，加少許油，加入大蝦煎至金黃色，盛起備用。
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4. 用中高火燒熱鍋，加少許油，加入蒜片、乾蔥片、薑片炒香。
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5. 加入雞湯、生抽、老抽、紹興酒及蠔油煮至微滾。
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6. 加入粉絲煮1分鐘至吸收醬汁。
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7. 加入大蝦炒勻。
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8. 灑上麻油及蔥段即成。