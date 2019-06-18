【蒜蓉焗青口食譜】簡易越式小食　嫩滑青口配黃金麵包糠宴客必備

很多人說青口容易煮，一於試試！除了啤酒和白酒煮青口之外，釀焗青口也是常見菜式之一，這次示範的蒜蓉焗青口，是越式餐廳的常見小食，自己製作不但沒多少工夫，更是出得廳堂的宴客小吃，絕對要學！ 攝影、攝錄：詹郭敏、岑卓熹 剪接：陳詩敏

之前對青口沒甚麼概念，不知買新鮮的還是急凍的，又不知該買藍青口或青青口。先說新鮮度，買得到新鮮固然好，但不是隨處都有，索性就買急凍，各大超市有售。急凍青口分為全熟、半熟和未熟，筆者焗青口，但求未經調味就可以，以免影響菜式味道。至於顏色，因為焗青口上要鋪麵包糠，故此用上較大隻和有重量的青色青口。今次買的是新西蘭連殼青口，氽水前先洗一洗，略略烚煮，搣走一邊殼就可以。

有時出去用餐，食到青口有一撮毛，最初還以為是海草，卻見它跟青口依附得非常緊實，原來是「足絲」，讓它在海洋抓住大石或其他物件之用。若單用人手難以將足絲拔除，可用剪刀或鉗子輔助。

青口的一撮「毛」絕非海草，其實是足絲，有抓住堅硬物品之用，雖然幼身，卻相當堅韌，用牙完全沒法咬開，需要用剪刀等拔取。（鄧穎琪攝）

青口上鋪了麵包糠，麵包糠是以蒜蓉牛油煮香過的，驟眼看牛油用量比較多，當然怕肥怕膩可以減少分量，但一路攪拌的過程中，會見到蒜蓉牛油很快被麵包糠所吸收，鍋也愈來愈乾爽。由於所用的青口本身已半熟或全熟，焗10分鐘已很足夠，以免太燶味道會變苦。

麵包糠焗至金黃色已很足夠，不然就會太燶。（鄧穎琪攝）

蒜蓉焗青口食譜

健康小貼士：

青口有「最環保海鮮」之稱，本身營養價值高，是海鮮中的低卡、低脂之選，每75克的青口，只得129卡路里。除此之外，它亦富含Omega-3、蛋白質、多種礦物質及維他命，其維他命B12極豐富，有助紅血球產生、維持神經系統運作，預防貧血。

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