【芒果食譜】芒果河粉清甜滑捋捋　水果達人教揀香甜愛文芒3要點

數數用芒果做的甜品，芒果布甸、芒果糯米糍、芒果班戟、芒果糯米飯…品種繁多，讓人大快朵頤。 夏天是台灣愛文芒的當造季節，挑選時幾樣要點可留意，便找到又大又紅又甜的愛文芒。 攝錄、攝影：詹郭敏、陳錦超 剪接：陳錦超 場地提供：美亞廚具

芒果河粉，大家吃過嗎？雖名為「河粉」，但它是甜品，口感好比涼粉一樣爽爽滑滑，用椰漿、糖及蒟蒻凍粉製成，形狀被裁切成長條狀宛如白色的「河粉」。蒟蒻凍粉的的作用為了凝固食物，與其功能相同的有魚膠、大菜、寒天粉及粟粉等，因著各類的原材料不同，所製成的作品口感也各異。滑捋捋的蒟蒻凍，晶瑩剔透，本身不加任何糖分為低卡食物，而且高纖飽肚，但需要慢慢細嚼以助消化。

芒果河粉

椰漿河粉配鮮甜的芒果汁及果肉最是可口，入口盡是清甜消暑的滋味！芒果當中又以新鮮香甜的愛文芒教人難以抗拒，果肉豐厚，香味馥郁，鮮吃、打汁、製甜品…樣樣皆能。切芒果時怎麼切都一樣，因為整顆芒果都是甜的，不會因為切法而改變甜度。記者也請教本港網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄，在選購愛文芒時可留意以下3要點便可找到又甜又好的貨色，請按圖看解答︰

+ 3 + 2

芒果河粉

芒果河粉食譜

健康小貼士：

芒果有豐富的類胡蘿蔔素，有助於眼睛及潤澤皮膚。 芒果性平，味甘，能解渴生津，本草綱目記載：「芒果益胃氣、止暈嘔」。 有虛寒咳嗽、敏感體質、糖尿病者等不宜食用芒果。如有問題，請向醫生或中醫師查詢。

芒果河粉

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