林志鵬｜十五五與香港之十一：要用「公共場景」催生新產業

來稿作者：林志鵬博士



在「十五五」的新競爭格局下，香港創科若仍停留在「研發資助」的舒適圈，創科就容易只剩論文、獎項與展覽，難以形成產業、就業與稅基。要改變，最有效、也最務實的一步，是把「公共場景」打開，讓政府做「第一個大客戶」——用真場景、真訂單、真數據，催生新產品、新企業、新產業。



所謂「公共場景」，就是城市日常運作的系統：醫療、交通、建造、能源、市政、教育、社福、環保……這些領域有一個共同特點：需求長期存在、規模足夠大、而且對安全與合規要求高。創科企業最難的不是寫出技術方案，而是找不到第一個願意用、敢於用、用得起的客戶。沒有客戶就沒有訂單，沒有訂單就沒有現金流，沒有現金流就無法擴張；最終科研成果就停留在展示，企業也難以做大。政府若能在合規與風險可控的前提下，成為「第一個大客戶」，無疑替整個創科生態補上最珍貴的一塊。

香港完全可以把「研發資助」升級為「場景訂單＋合規通道＋數據治理」三位一體的機制：先用場景把需求講清楚，再用合規把風險框住，最後用數據把效果量化。

第一，要把政府採購與試點機制做成常態。香港過去也有試點，但常見問題是試點做完就完，缺乏後續採用與擴展；部門願意試，但沒有預算與責任鏈；企業做了，卻拿不到可轉化的訂單。「十五五」要破局，就要把公共場景創新制度化：每個重點領域設立「常態試點池」，明確年度題目與需求清單，讓企業和高校團隊按題目提交方案；同時建立清晰的評估指標與流程，試點一旦達標，就可進入擴展採購或跨部門複用。這裏最重要的是「可預期」：企業知道有路可走，投資者才敢投；部門知道有制度依據，才敢用；市民看到有效果，才會支持。

第二，關鍵在於把合規通道先鋪好。公共服務牽涉安全、私隱、責任、成本，若只講創新不講合規，很快就會撞牆；但若合規門檻模糊不清，又會把創新卡死。香港的優勢在於法治與制度公信力，「十五五」要用這個優勢「為創新定規則」。例如醫療場景涉及病人資料、臨床安全、醫療責任；交通場景涉及公共安全、路面規劃、事故責任；建造場景涉及工程標準、施工安全、驗收責任；能源與市政涉及供應穩定、韌性與應急。政府應該做的是把合規路徑講清楚：哪些數據可以用、怎樣脫敏、怎樣審批；試點的責任如何界定；達標後如何轉入正式採購；發生問題如何追責與改進。

第三，要讓創科轉化回到「結果導向」。公共場景之所以能催生新產業，因為它能產生可比較、可追蹤、可量化的效果：降成本、提效率、保安全、改善體驗。「十五五」期間，香港要形成一套公共創新評估的共同語言：試點不只看「技術先進」，更要看「效果是否可驗證」。例如醫療系統是否縮短候診、提升分流效率；交通系統是否降低事故、提升通行效率；建造科技是否縮短工期、提升質量與安全；能源管理是否減排、降低耗能與停電風險；市政管理是否提升清潔、減少浪費；教育科技是否提升學習成效與支援個別需要。當數據說話，創科企業就不再靠「搶眼展示」，就能從政府場景走向市場。

具體來看，「十五五」期間期待出現成型的產業「孵化帶」：

醫療方面，香港長者人口增加、慢病管理需求上升，正好需要智慧分流、遠程監測、醫療行政流程自動化、藥物管理與供應鏈優化等解決方案。政府若能以公院與社區醫療作為場景，分層設試點，並把成功方案擴展到更大範圍，就能催生一批醫健科技企業，既改善民生，也形成產業。

交通方面，智慧交通、道路安全、公共運輸調度、物流效率、無障礙出行等，都有大量可試可用的場景。尤其在大灣區協同下，跨境物流與口岸效率提升亦可成為創新題目。交通場景的特點是「規模大、效果直觀」，適合用數據評估，成功後也更容易商業化。

建造與市政方面，北部都會區與城市更新帶來大量工程需求，若能在公共工程中常態化採用，既可提升安全與效率，也可讓本地建造科技產業做大，並帶動人才培訓與職專教育對接。

教育方面，AI輔助學習、個別化支援、語言學習與特殊教育需要、學校行政管理等，若能在教育系統建立合規數據治理與試點機制，既能提升教育公平，也能培育教育科技企業。但教育場景更要把私隱與倫理框住，規則先行，才有長遠信任。

香港要在「十五五」打造新質生產力，必須把創新從實驗室拉入訂單，從口號拉回成效。當政府願意在合規可控下成為第一個大客戶，當公共場景被制度化打開，當成效以數據驗證並可複製擴散，香港的創科就有可能真正長成：既服務民生、提升治理，也催生新企業、新產業，讓「十五五」的高質量發展有更可持續的支撐。

作者林志鵬博士是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



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