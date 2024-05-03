荔灣街市活化後添長者友善元素 圓柱展示不同菜式建議「煮乜餸」
撰文：吳美松
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啟用32年的美孚荔灣街市，自3月活化翻新後，成為全港第一個天橋底下、以「組裝合成」建築的現代化街市。設計團隊表示，留意到美孚比較多長者居住，於是在設計時加入不少長者友善社區的元素；又在街市入面色彩繽紛的圓柱上，展示了不同的餸菜款式，建議街坊「今晚煮乜餸」，希望解決大家買餸時的難題。
荔灣街市3月活化重啟後，每個攤檔內都安裝獨立分體式冷氣，街市通道及攤檔上方亦設有不少風扇增加空氣流通，令街市乾爽又潔淨，一反街市空間狹窄及焗促的印象。
而設計團隊亦考慮到美孚居民以長者居多，於是在街市加入長者友善社區元素，如行人斜道及公眾座位，方便長者推車仔買餸之餘，亦可以讓老友記買餸後「坐低唞唞、鬆吓筋骨」。
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此外，街市設有洗手間，設計團隊亦在街市主要出入口增設三合一式洗手盆，街坊買完餸後便可以洗淨雙手，保持環境衞生。
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