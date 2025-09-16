香港金牛首入啟德鬥長沙勇勝爭衛冕 港台免費直播NBL總決賽
撰文：吳慕兒

香港金牛連續兩年晉身NBL總決賽，面對長沙電信勇勝力爭衛冕。總決賽採5場3勝制，金牛在首戰作客已順利贏波，本周三及周五首度在啟德體藝館主場出戰，港台電視32將繼續直播賽事。
香港金牛首度啟德主場出擊
職業籃球隊香港金牛2023年成軍，參與中國次級籃球聯賽NBL（全國男子籃球聯賽），組隊第二年已贏得總冠軍。今年球隊力爭衛冕，香港電台繼6至8月期間香港金牛10場在修頓球場上演的主場常規賽後，亦會直播總決賽對長沙電信勇勝的比賽。香港金牛首仗作客以87：78擊敗長沙勇勝先拔頭籌，第二戰會在周三（17日）首度在啟德體藝館出戰。
2025NBL新賽季6月28日開鑼，應屆冠軍香港金牛在修頓球場出戰，並順利再次晉身總決賽，主場館首度移師至容量更大的啟德體藝館。NBL今季共有8隊參賽，常規賽採用主客場分組循環賽制，聯賽前四名晉級季後賽，準決賽及總決賽均為五場三勝制。比賽時間為4節，每節10分鐘，外籍球員政策為每節比賽的外籍球員不得超過2人。
香港電台會在港台電視32直播賽事，球迷亦可通過香港金牛官方YouTube頻道https://www.youtube.com/@HongKong-Bulls欣賞賽事。
NBL總決賽 香港金牛 V 長沙勇勝 賽程
G1 9月14日 長沙勇勝 78：87 香港金牛
G2 9月17日 晚上7時半／香港金牛 對 長沙勇勝（啟德體藝館）
G3 9月18日 晚上7時半／香港金牛 對 長沙勇勝（啟德體藝館）
G4（如有需要） 9月22日 晚上7時半／香港金牛 對 長沙勇勝（長沙民政職業技術學院大運館）
G5（如有需要） 9月25日 晚上7時半／香港金牛 對 長沙勇勝（深圳福田體育公園體育館）
