FIBA世界盃｜中國男籃確定荃灣主場出戰　每場600張門票公開發售

國際籃球總會（FIBA）官網顯示，中國男籃將會於本月23及26日以荃灣體育館為主場，出戰2023年「FIBA籃球世界盃亞大區預選賽」。今日（9日）香港籃球總會假奧運大樓舉行新聞發布會，公開賽事及售票詳情。



因疫情關係，中國男籃外圍賽賽事一直都在國外舉行。直到2022年12月下旬，FIBA官網顯示，原定2月23、26日舉行的兩場男子籃球世界盃亞洲區外圍賽，將安排在香港的荃灣體育館內舉行，主場迎戰哈薩克及伊朗。

FIBA世界盃｜中國男籃主場移師香港？兩外圍賽2月荃灣體育館上演

去年年尾，FIBA官網顯示中國男籃將以荃灣為主場。（FIBA截圖）

籃球總會舉行新聞發布會。（張倩儀攝）

席上，國際籃聯法務委員會委員兼中國香港賽事總監程民蕙表示由於賽事籌辦時間短，只能在3個月處理，因此選擇了配套滿足到舉辦國際賽事的荃灣。「2000年的FIBA Diamond Ball就是我辦的，當時就是在紅館。紅館當然是合乎標準，但因為時間短，所以選擇了同樣合乎標準的荃灣（體育館）。」

學界精英賽｜由新伊館到荃灣 熱血在於人 規模無損精英賽重量

荃灣體育館合乎FIBA賽事要求。（資料圖片）

中國香港組委會執行主席程民蕙（右一）表示賽事籌辦時間短。（張倩儀攝）

程民蕙解釋，坊間普遍認為，新伊館是選擇之一，但其實並不合乎要求：「最基本球場大小，幾長幾闊，新伊館只是合乎舊規格。」

相對而言，全場最多只能容納1908人的荃灣體育館，卻可達到FIBA國際賽事的要求。程民蕙說：「這是開個先河，想展示香港有舉辦大型賽事的能力，不想錯失機會，期待啟德體育園落成後可以有更多大型賽事舉行。」

賽事最多只可以提供約1100個座位，其中約600張門票作公開發售，其餘將分發讓本地學生入場觀賽。賽事門票將於2月15日於東方體育會售票網公開發售，門票將會分為兩種，分別為$380、$180以及長者和學生優惠門票$60。

每場將會提供600張門票作公開發售。（資料圖片）

雖然中國隊經已取得世界盃資格，由於今次將會是中國男籃在塞爾維亞籍教練Aleksandar Djordjevic接手後首場賽事，新人事新作風，表現依然值得關注。

中國男籃由塞爾維亞籍教練領軍，本月將在荃灣獻技。（Getty Images）

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