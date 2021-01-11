Ateljé│珍珠手袋概念注入iPhone Case　高貴外形卻數百蚊有交易

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生於這個數碼時代，所謂的時裝，早已不再侷限於傳統的衫褲鞋襪和手袋，一系列科技類相關的單品，反而更加吃香，看看我們香港代表Casetify的人氣，已可見一斑。

不過實用與時尚並重的手機殼品牌，並不只Casetify，像今次介紹來自荷蘭的Ateljé，已成為時裝愛好者一見鍾情的潮流新貴。

Ateljé之所以出道短短時間就能夠在歐美大紫大紅，品牌創立人Yara Michels可謂居功至偉，事關她本已是一個坐擁16萬Followers的潮流KOL，經常LOUIS VUITTON和Dries van Noten不離身，風格奢華注目得來又夠User Friendly，時尚觸覺備受肯定。

Phone case with double pearl cord €46,99。（Ateljé）

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由Yara Michels一手策動的Ateljé，正正是一個將華麗 × 百搭概念發揮得極緻的iPhone Case品牌。跟據Yara Michels的穿衣見解，在這個手機至上的世代裡，偏偏許多日常女裝衣服，都欠缺一個容量夠深，可以盛載一部手機的口袋；若果將手機放在手袋，往往要花下時間才能找到，廢時失事；而長時間將手機拿在手上，則不甚方便也容易掉失。因此Ateljé就將斜孭袋和手提包概念，注入iPhone Case中，讓手機每時每刻都掛在身邊，有型又方便。

將手袋與iPhone Case合二為一的概念，將會愈來愈流行。（Ateljé）

當然，這種手袋與iPhone Case合二為一的概念，並非Ateljé獨創，CELINE近來推出的LEATHER LACE IN SMOOTH LAMBSKIN和PHONE POUCH IN TRIOMPHE CANVAS AND CALFSKIN這兩款產品，同樣運用了相同概念製造。不過較之Hedi Slimane的桀驁不馴，Ateljé的出品更招搖。機殼部份採用全透明設置，展示到iPhone本身各種不同顏色，而掛鏈部份亦極盡多元化，有分長短，設有短鏈可手提，長鏈則可斜孭，更設有長鏈、短鏈共同合一的Case，用途最廣，最是方便。

COMME des GARÇONS早前才與同屬日本的珍珠品牌MIKIMOTO進行了聯乘合作。（COMME des GARÇONS）

而且Ateljé所選用的鏈子也千奇百趣，既有相對平實的繩子、也有金碧輝煌的金扣鏈、不過最矚目的，始終是珍珠鏈子，將精美的珍珠串成肩帶和手提環，浮誇得來又帶點超現實的虛幻感覺，不說還以為是COMME des GARÇONS、Simone Rocha等前衞大牌的作品，加上性價比極高，售價平均不過數百港元，真正的CDG出品定必貴得多了。

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