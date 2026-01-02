Quarter-Zip今個秋冬大熱！推薦8款保暖又時尚的半拉鍊上衣

想必各位應該都知道，這個冬天最夯的單品不是外套，而是那件「Quarter-Zip」半開襟上衣。因為在網絡上爆紅，這波從迷因延伸而來的穿搭潮流，確實也再讓我們重新把目光放回到半拉鍊式單品上。



而這些「Quarter-Zip / Half-Zip」單品其實在搭配上也是可以很有層次的，不只能後用拉鍊做出兩種穿法，拉鏈拉下後露出的內裏也形成了多層次感，只要款式選得好，整體能夠有成熟感但也不過於老氣。如果手上再拿上一杯抹茶拿鐵，那就更是走在潮流尖端的人了（笑）。JUKSY今回就精選8個品牌的Quarter-Zip半開襟上衣，讓你一次搜集完整。

穿Quarter-Zip才跟得上今個秋冬潮流

2025年末，網路忽然出現一群穿著「半拉鍊式毛衣（quarter-zip）」的男人，手裏不是拿著咖啡，而是一杯抹茶拿鐵。他們在影片裏語帶自信、有點戲謔地宣告：「我們不穿Nike Tech那些小男孩的東西了。我們很優雅、我們很classy。」這不是時尚品牌的廣告，也不是名人穿搭帶起的潮流，而是TikTok上全新的潮流與迷因，一種帶有自嘲意味的「男性進化」敘事。

這波潮流以「Quarter-Zip vs. Nike Tech」等標籤快速蔓延，起源於TikToker Jason Gyamfi (@whois.jason)的一支爆紅影片。影片中他把半拉鍊式上衣＋抹茶的組合包裝成一種「升級版男性」的象徵，把穿Nike Tech套裝的自己視為過去式（在黑人Hood中他們常穿著運動套裝），並以調侃語氣講述那種「街頭小子」形象。影片發布後短短數日便突破百萬按讚，成為迷因界的新模板。而以下就為各位帶來Quarter-Zip單品推薦。

1. ROA - Pinched Wool Knit Polo 半拉鏈上衣

此款ROA的黑色Pinched Wool針織Polo採用柔軟且透氣的美麗諾羊毛混紡紗線製成，具備天然的溫度調節與舒適性。

前方的半拉鍊設計方便調整造型，衣身上以drop-stitch鬆針工法增添細緻的紋理與透氣度。背部的pinched stitch特殊夾針細節更展現精緻質感，而標準版型則讓整體穿著更為輕鬆自在。

2. UNIQLO - 刷毛半拉鍊休閒上衣

此款UNIQLO半拉鍊上衣雙面皆有刷毛，不只手感極佳，布料厚實且紮實。

在版型上，運動風格的設計同時適合輕運動與都會穿搭，整體採用寬鬆剪裁搭配半開襟拉鍊，舒適度絕對是滿分。而領口使用羅紋材質的稍高領設計，看起來特別挺，袖口與下擺也都是羅紋設計，貼合度佳。在顏色方面，則是有三款配色可以選擇，都以深色為主，呈現深度感的洗鍊色調。

3. Carhartt WIP - Detroit Half Zip Sweater

這款Carhartt WIP底特律半拉鍊上衣採用75%壓克力、15%羊毛、10%尼龍（3號粗針）混紡製作，呈現厚實、有份量感的冷冬針織質地。

肩膀與腋下處採用Fully Fashion立體成型編織，讓整體線條更乾淨、耐穿也更合身。前方配有金屬質感Logo拉鍊頭，搭配胸前拉鍊口袋，實用性與工裝調性兼具。左胸的Square Label方形標籤更是WIP最具辨識度的細節，低調卻有力量。

4. Polo Ralph Lauren - 羅紋針織羊毛棉質混紡毛衣

這款Polo Ralph Lauren羊毛混紡quarter-zip毛衣以55%羊毛、45%棉精織而成，採用寬窄交錯的羅紋針織，營造出低調卻富層次的質感。

標準版型讓胸部有舒適餘裕，同時維持俐落現代的輪廓。細節部分包含羅紋半高領、1/4拉鍊設計、麂皮質感客製拉鍊頭以及羅紋袖口與下襬，整體更顯精緻。左胸繡上招牌Pony小馬刺繡，低調卻經典。全體呈現的是一件兼具保暖、質感與老錢氣息的冬季必備毛衣。

5. UMBRO - Tactical Half Zip Sweatshirt

這款UMBRO戰術半拉鍊運動衫採用混合材質打造：棉質針織衣身帶來舒適手感，搭配「聚棉混紡防撕裂袖子」強化結構與耐用度。

整體呈現運動機能結合軍事元素的混合設計，外型俐落又具戰術感，是街頭與機能風格中非常有辨識度的一款。

6. BEAMS PLUS - Half Zip Knit Polo Jacquard

這款BEAMS PLUS半拉鍊針織POLO以古著Polo衫為靈感，最大特色是以6色交織打造的複雜緹花紋，呈現濃厚復古質感。

領口採半拉鍊設計，可依開合調整造型氛圍；版型則為不受潮流限制的標準剪裁，肩袖略有份量，無論單穿或疊搭襯衫都自然好看。毛衣使用50%羊毛 × 50% 尼龍混紡紗線，兼具羊毛的保暖蓬鬆與尼龍的輕盈耐用，質地柔軟、有彈性又不厚重。針織以12針的單層織法製成，厚度恰到好處，適合秋冬的日常穿搭。

7. Patagonia -Better Sweater® 1/4-Zip Fleece

這款Patagonia Better Sweater 1/4-Zip採用100%再生聚酯纖維打造，外觀呈現羊毛針織般的質感，內襯則是柔軟、保暖、耐久的刷毛。布料以低環境衝擊方式染色，能減少染料、能源與用水量，是Patagonia代表性的永續單品之一。

設計上配置立領半開襟拉鍊、Raglan插肩袖、左胸拉鍊口袋以及不易變形的袖口與下擺滾邊；平縫結構則讓穿著更服貼、不磨擦。整件在Fair Trade Certified™公平貿易工廠製造，兼具保暖、耐用、機能與環境意識，是經典山系穿搭中最實用的quarter-zip選擇。此款上衣共有十種配色可以選。

8. AURALEE - Black Light Wool Sweat Half Zip Sweatshirt

這款AURALEE Light Wool Sweat Half Zip採用輕量級的羊毛混紡刷毛材質製成，觸感柔軟、保暖但不厚重，展現品牌一貫的高級質地。

設計上以半高立領與半開襟拉鍊打造俐落簡潔的輪廓，搭配羅紋袖口與下擺，讓整體更加服貼並強化細節層次。主體布料為90%羊毛、10%尼龍的輕刷毛結構，領口與滾邊則使用100%羊毛，提升整件衣物的質感與精緻度。全程於日本製造，代表AURALEE高標準的工藝與日系極簡美學，是一款既輕盈、溫暖又兼具時尚質感的高級半拉鍊上衣。

以上便是今回JUKSY所推薦的8款「Quarter-Zip」半拉鍊上衣，有針織也有羊毛款，如果你覺得在搭配上也想要挑戰一下，把老氣爸爸風格搭配的很時髦，那麼在這個冬天裏，大家不妨也挑幾件來穿穿看、挑戰看看吧！

同場加映：秋冬潮男牛仔穿搭回歸！跟Kendrick Lamar、NIGO學Double Denim風（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

延伸閱讀：

HUMAN MADE 正式掛牌上市東京證券交易所！NIGO 的潮流事業正式邁入全新資本時代

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】