「甜茶」新作《Marty Supreme》爆紅 電影如何令熱潮擴散至潮圈？

近期被許多人熱烈討論的人氣電影《Marty Supreme》，由A24出品，聽到這或許大家就已經覺得是品質保證了，沒錯，這部電影在上映前其實就已經打造出了一種獨特的風格與印記。



這部由Josh Safdie執導、Timothée Chalamet主演的作品，在北美和台灣2025年12月25日聖誕節檔期上映，電影從角色選擇、視覺符號、明星宣傳方式，到時尚圈的即時反應，《Marty Supreme》像是一場關於人物、野心與文化如何被建構的公開實驗。當然，《Marty Supreme》在影評的部分也被評為非常厲害的傑作，還被譽為2026奧斯卡強勁的競爭作品之一。

JUKSY本篇就要帶大家深入了解《Marty Supreme》究竟在迷人什麼，以及這一切的核心人物——Marty Supreme／Marty Reisman是誰，電影又傳遞出哪些風格？

電影特質｜不同於典型傳記片的敘事與影像語言

《Marty Supreme》描述的是一位1950年代紐約乒乓球選手Marty Mauser的故事——這個角色靈感源自真實的乒乓球傳奇Marty Reisman，但影片的節奏與敘事方法並非典型的線性傳記片。這部電影更像是一場情緒與城市能量的視覺旅程，用快速剪輯、強烈角色動力與文化語境去呈現一個看似瘋癲、卻極具魅力的競技人生。

Timothée Chalamet（IG@tchalamet）

與傳統偏重成功軌跡或勵志高潮不同，導演Josh Safdie以更貼近街頭感與城市人生劇場的風格建構這部片。Marty在紐約街道、酒吧地下局、乒乓球館與社交圈中的穿梭，不僅是追逐勝利那麼簡單，更被描繪成一種對自我意志、風格與存在感的追求。這樣的敘事方式讓電影同時帶著劇場張力與當代美感語言。

甜茶與Tyler, The Creator：選角本身就是風格宣言

Timothée Chalamet的加入，讓這部電影從一開始就偏離傳統運動片的軌道。他的身形與氣質，使角色自然遠離對力量與陽剛的迷思，轉而指向一種靠直覺、技巧與心理戰取勝的競技者形象。這樣的Marty Supreme不追求被塑造成完美典範，而是保留大量不穩定性——野心外露、情緒起伏、甚至帶著自毀傾向。

Tyler, The Creator & Timothée Chalamet（IG@martysupreme）

Tyler, The Creator的參與，則進一步擴張了電影的文化邊界。他的出現並非單純為了吸引特定族群，而是一種氣質上的高度契合。當Tyler站在畫面中時，他所代表的街頭文化、音樂與時尚語彙，會自然滲入電影，讓《Marty Supreme》在視覺與態度上，都與當代文化保持同步。

Josh Safdie 的敘事方式：乒乓球成為心理戰

延續過往作品的創作路線，Josh Safdie在《Marty Supreme》中，選擇將鏡頭緊貼人物，而非比賽結果本身。電影中的乒乓球場面，被拍成一場場高度情緒化的心理博弈。快速剪輯、貼身視角與城市背景音，讓觀眾始終處於不安狀態，彷彿任何一次揮拍，都可能導致失控。在這樣的敘事語言下，勝負不再是唯一重點，更重要的是角色如何讀懂對手、掌控節奏、甚至操弄對方的心理。這也讓整部作品更接近一則城市寓言，而非標準體育敘事。

Marty Reisman 是誰？街頭出身的乒乓球傳奇

《Marty Supreme》的靈感核心，來自真實世界中的乒乓球傳奇Marty Reisman。Reisman於1930年出生於紐約，成長於並不友善的城市環境，並非體制內培養的運動員，而是在地下俱樂部與賭局中累積實戰經驗。對他而言，乒乓球從來不只是比賽，而是一場心理戰，是關於節奏、挑釁與對人性的理解。

《Marty Supreme》的靈感核心，來自真實世界中的乒乓球傳奇Marty Reisman。（getty images@Neville Elder）

他以技巧與頭腦彌補體能限制，即便進入中晚年，仍能在賽場上與年輕選手抗衡，成為美國乒乓球史上極具代表性的人物。電影並未試圖完整複製他的生平，而是擷取他最具魅力的特質——街頭出身、不按常理出牌、拒絕被神話——轉化為更具戲劇張力的角色精神。

電影之外，率先完成的時尚敘事

在《Marty Supreme》正式上映之前，它的時尚敘事其實早已完成鋪陳。這並非一部等到作品問世後才被貼上「很時尚」標籤的電影，而是在宣傳階段就透過一套高度一致、可辨識、可複製的穿著語言，逐步讓風格走出銀幕、進入現實世界。

Timothée Chalamet 在各類線下活動與公開場合中，時常穿著成套橘色服裝，不管是那套橘色成套運動服又或是在《Marty Supreme》首映會的成套橘色Chrome Heart穿搭，這樣的方法已經讓大家記得電影與橘色的符號。

+ 6

另外，帶有復古氣息、印有「三顆星＋Marty Supreme字樣」並由Nahmias推出的連帽外套，也是《Marty Supreme》電影的其中一款周邊，隨後被Kendall Jenner、Tom Brady、Kid Cudi、Hailey Bieber，甚至 Frank Ocean 等人穿上，讓電影的視覺在尚未上映前，就已開始於時尚圈與流行文化中擴散。

這樣的宣傳方式，也讓近年被稱為「方法式穿搭（Method Dressing）」的概念，在《Marty Supreme》中被推向更自覺、也更徹底的層次。Chalamet不再只是為紅毯或曝光場合挑選一套「好看的造型」，而是讓穿搭本身成為角色敘事的延伸。他透過顏色、輪廓與材質的反覆運用，持續向外界傳遞一個清楚的訊號：

這部電影並不是只存在於預告片或戲院中，而是一個正在進行、正在滲透現實生活的世界觀。

久而久之，《Marty Supreme》也逐漸形成一套近乎「非官方制服」的風格語彙。帶有90年代運動感的外套、介於運動與正裝之間的剪裁比例，以及反覆出現的符號設計，不只強化了電影的視覺辨識度，也讓其美學被轉化為可被穿著、模仿與再詮釋的文化物件。當電影尚未上映，卻已先在街頭、名人穿搭與社群影像中完成一次風格擴散，《Marty Supreme》自然也被時尚圈視為一種正在成形、並持續蔓延的風格現象。

Golf Wang x《Marty Supreme》聯名系列

由Tyler, The Creator主理的GOLF WANG，這回與A24電影《Marty Supreme》展開合作，推出一組完整服飾系列，將電影氛圍直接延伸至日常穿搭。相較一般電影周邊，這次企劃更像是一場風格轉譯，試圖把《Marty Supreme》的時代感與角色氣質，轉化為可被穿上身的服裝語言。

+ 3

系列設計由Tyler親自操刀，靈感回溯至電影設定的1950年代美國，透過復古剪裁、開領襯衫、保齡球恤與varsity jacket等元素，結合GOLF WANG一貫鮮明、帶點幽默感的街頭風格，營造出懷舊與當代並存的視覺張力。

單品設計上，既有滿版圖像與高辨識度色彩的話題款式，也保留了僅以布章或細節刺繡點綴的低調選項。乒乓球圖案與校隊配色等細節，則呼應電影中的競技設定，使這個系列不只是印上片名的商品，而是真正成為《Marty Supreme》世界觀的一部分。

如果要說《Marty Supreme》最有趣的地方在哪，或許正是它根本沒打算把主角包裝成那種「勵志到不行」的運動英雄。電影裏的 Marty Supreme，看起來更像是一個把野心寫在臉上、情緒隨時可能失控的人；而電影外的宣傳與時尚操作，其實也在做同一件事，那就是把企圖、風格與存在感全部攤開，讓大家一起看。

某種程度上，《Marty Supreme》也在玩一個很當代的遊戲：電影真的還只是電影嗎？當角色精神可以被穿成一套衣服、當宣傳本身就變成敘事的一環，甚至在電影上映前，觀眾就已經透過社群、穿搭與話題參與其中，這部作品早就不只是銀幕上的兩個多小時，而是一個正在現實世界運作的計畫。也難怪《Marty Supreme》還沒上映，就已經被拿來討論獎季、討論文化影響力，甚至被當成一種風格現象來看。

