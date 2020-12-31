2020年回顧｜新冠肺炎肆虐全球一整年　擊退疫情路途仍遠

2020年將要結束，今年的挑戰將在2021年繼續。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成為了2020年的代名詞，自1月中國武漢爆發疫情受到廣泛關注開始，疫情在全球擴散，新冠肺炎至今仍纏繞全世界。疫苗接種在12月初終於展開，但距離全民接種，擊退疫情的路途仍遠。現在就趁這機會，讓我們回顧這段疫情，從開始至今天。

圖為1月27日，武漢封鎖的第四天。武漢成新冠肺炎的爆發地，感染人數快速上升。（Getty）

新冠肺炎的起源地，暫時未有明確的答案，但最早集中在中國武漢市爆發。首個確診的病人似乎在2019年12月出現，並在武漢市的華南海鮮市場擴散。專家最初認為華南海鮮市場非法銷售的野味，密雜及骯髒的環境是病毒的起源，但後來發現並非如此，病毒可能在更早的時候已在武漢或其他地方出現。

從武漢爆發 迫使中國封城

然而，即使華南海鮮市場不是新冠病毒起源，卻成為了爆發的集中地。病毒在武漢急速擴散，在1月中旬達至高峰。中國在找出病源後，先後向全球發布病毒的基因頻譜，並確認病毒的高傳染及致病性。武漢肺炎的最初名稱亦因此出現，直至世界衛生組織後來把其改稱為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

中國最初的防疫措施無法控制病毒散播，病例陸續在國內多處出現，結果1月23日武漢決定封城，限制所有交通出入，勒令民眾禁止外出。全國各地亦很快跟隨，成為近代史上首次就公共衛生事件進行大型封鎖。

圖為2月19日，新天地教會大樓工作人員正在消毒。大廈海報正是禮拜期間教徒緊密聚集一起的例子。（Reuters）

圖為2月6日，停泊在日本橫濱大黑碼頭附近的郵輪鑽石公主號。（Getty）

日本與韓國 逐成亞洲的爆發點

疫情並不只是在中國出現，進出中國的旅客在中國封鎖前把病毒帶往世界各地。香港、台灣、韓國、日本、以至歐美等陸續出現病例。一名來自香港的旅客感染新冠肺炎後登上前往日本的鑽石公主號郵輪，造成集體感染。郵輪自1月停靠在日本横濱港，至2月中才陸續下船。因各種防疫漏洞及安排失誤，3700多名乘客與船員，有共712人染病。

韓國在同一時間亦出現爆發，疫情主要集中在大邱區，以及一個名為新天地教會的新興宗教。因教會禮拜模式及習慣，病毒在教徒中急速擴散。政府其後在勒令禁止宗教聚會，及強制檢測下，疫情才逐漸受到控制，而教主李萬熙亦因涉嫌阻礙政府防疫而被捕。

歐洲疫情爆發 意大利成重災區

疫情在歐洲地區亦出現爆發，意大利、法國及西班牙等的地區，患者在3月份急劇上升。特別是意大利年長一輩的高感染率和死亡率，確認新冠肺炎對老人特別危險和致命。

醫院超出負荷，呼吸機、床位、醫護不足在意大利疫區特別嚴重，是當時歐洲地區面臨的重大問題。各地疫情爆發最終迫使歐洲各國關閉邊境，實施局部封城措施。

圖為3月25日，意大利局部封城，威尼斯工作人員在街上消毒清潔街道。（Getty）

圖為4月9日，英國倫敦一個顯示着英女王感謝醫護人員對抗疫情的電視海報。首相約翰遜在感染新冠肺炎後，被送往醫院深切治療部。（Getty）

英國首相約翰遜在3月尾確診新冠肺炎，成為首位感染肺炎的領導人。他4月被緊急送進醫院深切治療部，在輸氧與集中治療下逐漸好轉，最後休養近一個月才返回工作岡位。約翰遜之後回憶道，他一度認為自己可能會撐不下去，醫生甚至已準備好隨時公布他的「死訊」，他十分感謝成功治療和照顧他的醫護人員。

↓↓ 約翰遜病癒後，特別拍攝片段感謝照料他的醫護人員。

要否封城和全民口罩？

而在這時，歐美出現一陣是否需要「中國式封城」及戴口罩的爭論。完全封鎖措施意味社會幾乎停頓，對經濟造成打擊，因此歐美其他國家陸續都傾向採用局部封城，除必要及上班外禁止外出，僅容許一定經濟活動的抗疫方式。

在疫情初期，歐美對亞洲區的「全民口罩」頗為抗拒。除歐美未特別經歷過2002年的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）時期外，主要是因為病毒無症狀感染，依賴空氣但高傳染性的特徵未被發現。再加上各國口罩及防護衣物普遍不足，各地政府均呼籲口罩應留給有需要的前線醫護人員及高危人士。但當各國開始意識到病毒可透過空氣快速傳播，口罩能有效降低傳染後，各國一度出現搶口罩熱潮。

↓↓ 口罩成為必須品，亞洲各地搶口罩情況：

+ 2 + 2 + 2

圖為6月10日，美國邁阿密海灘重開，民眾如常前往消暑，成為了病毒再擴散的契機。（Getty）

暑假一度緩和後 疫情再爆發

歐美疫情在實施局部封鎖防疫措施後，6月至暑假期間得以緩和。各國亦陸續放寬限制，但很快的隨人流移動增加，感染數字在暑假後快速回升，爆發第二波疫情。第二波的疫情數字較第一波還要嚴重，特別在9月及10月各國感染數字以每日上千甚至過萬的增長，打破過去記錄。

第二波的疫情除了是因為各國在疫情完全平息前過早鬆綁，長期的抗疫亦令民眾出現抗疫疲勞。在暑假，歐洲一度恢復旅遊，讓一些疫情原沒有那麼嚴重的國家成為新的疫區，一些已逐步平伏的地區感染數字反彈上升。

印度與巴西疫情 未曾回落

而在第二波疫情爆發的同時，印度、巴西的疫情加劇惡化。印度在3、4月期間實施封鎖措施，但始終無法有效阻止疫情擴散。至6月印度在疫情無平息跡象下解封，加速疫情。感染數字至今有增無減，成為全球第二嚴重的國家。

至於南美的巴西，因總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）對疫情的忽視，稱新冠肺炎只是「普通感冒」，甚至反對地方政府的抗疫措施，令巴西疫情自6月起急劇惡化，博爾索納羅亦因此遭受感染。至今巴西已成為繼印度後，第三個疫情最嚴重的國家。

圖為12月19日，印度疫情數字自爆發後一直上升，至今成為全球第二嚴重的國家。（Getty）

特朗普輕視病毒 疫情最嚴重的美國

美國是目前全球疫情最嚴重的國家，感染人數在12月已超過1600多萬，而且還繼續上升。其中一個主要原因，是總統特朗普（Donald Trump）同樣輕視病毒威力，與一部分民眾拒絕遵守防疫措施。

事實美國在3月疫情初期，是最早關閉與中國來往航班的國家，在4月亦實施部分封城措施，令早期爆發的紐約洲疫情得以受控。但在一個月後特朗普急於重啟經濟，過早放鬆防疫措施、無視專家意見、甚至鼓勵民眾挑戰拒絕放寬的地區政府，導致疫情迅速不受控制，感染與死亡數字快速回升。

圖為3月3日，特朗普與國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）召開記者會。特朗普之後因與福奇在防疫意見不合發生磨擦，最後特朗普更指責福奇是「災難」。（Getty）

圖為6月18日，明尼蘇達支持特朗普的集會，支持者揮動巨型的特朗普旗幟。（Getty）

2020年是大選之年，儘管大部分的造勢及拉票活動因疫情關係取消，但在有限的公開活動中，特朗普與其部分支持者拒絕在公眾場所配戴口罩，增加感染風險。而後來全國各地爆發的大規模反歧視黑人示威，進一步令疫情擴散。

特朗普在整個疫情期間多次發布錯誤消息，包括聲稱抗瘧疾藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine）有效對抗新冠肺炎、在感染數字不斷上升的時候聲稱疫情受控、至自己遭受感染及康復以後依然故我，均間接令民眾疏於防範。自特朗普感染新冠肺炎後，白宮陸續出現感染群組，特朗普身邊的人亦遭受感染。

美國大選過後，特朗普把所有時間花在試圖推翻大選結果及打高爾夫球，缺席所有抗疫小組會議，被批評有如放棄抗疫工作。

圖為12月23日，美國輝瑞疫苗。輝瑞疫苗是首支獲批准使用的新冠疫苗。（Reuters）

圖為12月24日，中國科興生物研發的新冠疫苗。在巴西，印尼及土耳其進行臨床實驗。（Reuters）

疫苗研發成功 紀錄以來最快

幸好的是，美國的製藥公司未有受到政府的消極抗疫影響，投入資源開展研究工作。不只美國，中國、歐洲、澳洲、韓國等各國藥廠及大學，都加入開發新冠疫苗。過去疫苗由研發、試驗到推出都以年計算，但新冠疫苗獲政府及民間企業和專家組織協助，打破記錄以最快速度進行。

包括美國輝瑞（Pfizer）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗、中國的科興及國藥疫苗等，自1月病毒基因頻譜公開後，在4月至6月期間已陸續開始臨床測試。在12月初，輝瑞疫苗連同俄羅斯的衛星-V（Spoutnik-V）疫苗搶先獲得英國及俄羅斯批准，開始接種。

首批的接種會優先給予前線工作人員及年老高危群組，廣大的一般市民相信要至2021年第二季才會進行。這意味新冠肺炎的抗疫要一直延續至2021年中，甚至要到2021年秋冬，生活才會回復正常。

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