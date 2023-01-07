疫情中亞洲飲食業6大改變　新鮮比味道重要　網上外賣變買餸

10年內，亞洲成為全球最大飲食消費市場，食品大廠想搶攻這塊大餅，可從哪6個需求著手？



亞洲人口高速成長！2030年飲食消費翻倍

根據資誠（PwC）、荷蘭合作銀行（Rabobank）、以及淡馬錫控股 （Temasek Holdings）2021年9月聯手發表的分析報告，2030年亞洲人口預計將達45億人，涵蓋全球65%中產階級，飲食消費將翻倍，達到超過8萬億美元，不意外成為全球最大飲食消費市場。

看準這塊大餅，報告預測亞洲食品市場將能見6大新消費趨勢，從吃得更健康到消費者轉戰線上購物，全方位轉變。

一個圖輯看清亞洲6大飲食新趨勢▼▼▼

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資誠（PwC）、荷蘭合作銀行（Rabobank）、以及淡馬錫控股 （Temasek Holdings）的調查範圍橫跨亞太12國，採集3600消費者問卷、外加與3000個上市櫃飲食企業管理階層對談。

1. 吃得更健康：首先，亞洲如同全球消費者，將更注重健康，尤其是減少糖量攝取。報告指出，中國每年因醫療保健就需耗費1000億美元、馬來西亞全球糖量攝取名列前茅。90%中國、69％印尼、68%緬甸消費者願意為了吃得更健康付更高的價格，包括減糖、減少防腐劑，以及添加物，也願意吃更多營養保健品。

2. 新鮮農產品：其次，研究員發現，相比其他地區的消費者更傾向把「品質」與「口味」劃上等號，亞洲消費者腦中的高品質往往都是「新鮮」。而且，亞洲消費者普遍認為冷凍食物一定不新鮮，不管是在越南、印尼或大陸，消費者普遍認為離生產地越近、離有效時間越久，產品則越新鮮。

3. 可溯源食物：第三，研究員分析，近年因為亞洲出現不少食安危機（包括大陸毒奶粉、非洲豬瘟、大腸桿菌等事件），亞洲消費者愈來愈看重透明、清楚的產業供應鏈。值得注意的是，越南16~30歲者中有超過70%表示他們最關注的社會議題穩定的工作，以及飲食安全。

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4. 為永續消費：亞洲部分地區把餘裕視為富足的象徵，卻因此造成家庭聚餐時，過多的剩食。例如，中國每年製造350億公斤的食物浪費（包括運輸、製造、存放時的損失），等同於可以餵飽1億人口。好加在，世界經濟論壇發現，東南亞有80%消費者已經為更永續的生活做出改變，在較富裕的家庭中，更有高達90%消費者願意為此賣力。

5. 替代蛋白質：如同歐美近兩年風靡植物肉奶、植物肉，亞太地區逐漸意識到永續與健康重要性，報告調查發現，亞太區每4個人裏面就有1個吃的肉比3年前少！最大動機是為了降低紅肉為心血管帶來的負擔、其次則是降低溫室氣體排放。

6. 線上購物戰：最終，疫情推動了亞太消費者線上訂餐、購買生鮮、甚至是購入Meal kit等。「真正爆發性拉動線上購物的其實不是疫情。」報告寫到：「而是物流鏈的改革，唯有讓消費者能在滿意的通路領取到包裹，整個消費才有意義。」

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3大客群值得關注：都市人口、銀髮族、女性白領階級

未來有亞洲有1.55億美元的投資機會，東南亞成長經濟最快，但中國依然是最大市場。報告預測都市化、 人口老化、以及新一代年輕女性接手白領階職位3大變遷，也預計將會有新的飲食消費需求，值得飲食業者關注。

綜觀而言，亞洲勢必成為全球消費主力已經眾所皆知，食品大廠想要提早佈局亞洲，勢必得考量大6大消費需求以及亞洲當地人、文、地。

【本文獲「食力」授權轉載，原文：從求餘裕到為永續、新鮮更勝口味！亞洲6大飲食趨勢 主宰2030年全球最大消費市場】