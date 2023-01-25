戰爭催生的「產子移民潮」：阿根廷為何成俄羅斯人海逃目的地？

踏入新一年，對於一些俄羅斯夫婦而言是個有趣的新開始——他們的孩子剛在距離家鄉的逾17,000公里阿根廷出生了。戰爭未止、制裁不斷，離鄉產子成為部分俄羅斯父母的選擇，但為什麼他們會選擇這個偏遠的南美國家？



踏入一月，俄羅斯孕婦來到布宜諾斯艾利斯產子的新聞，開始搶佔阿根廷的新聞頭條，有報道甚至採訪了一對夫婦，把新生的孩子中間名字取名為Angel——剛助阿根廷奪得世界盃的前鋒迪馬利亞（Angel Di Maria）的名字。經濟條件不甚理想、跟俄羅斯沒什文化連繫的阿根廷，成了「產子旅遊」目的地，最大原因是阿根廷並沒跟隨西方國家制裁俄羅斯，並有取消給俄羅斯人的免簽證待遇。

除了俄國夫婦希望為子女取得第二個公民身份，普京去年宣布擴軍局部動員令，似乎也加速了這個趨勢。俄羅斯駐阿根廷大使Georgy Polin指，約2000-2500名俄國公民在2022年遷到阿根廷，當中很多是準備在當地生育的孕婦。「在2023年，這個數目或增至一萬。」Polin說。

英國《衛報》報道，有為這些孕婦提供代辦旅遊文件、住宿及安排入院的俄羅斯「生育旅遊」中介則指，阿根廷是現時唯一的目的地，需求甚殷，每宗收費約9600到77000港元不等。負責人Pekurov解釋，阿根廷護照獲有171個國家短期旅遊免簽待遇，包括歐盟、英國及日本，申辦有效期長的美國簽證亦不太難。

在不少俄羅斯人眼中，拉丁美洲社會較自由、多元、民主。阿根廷是不少移民的心水落腳地。（Getty）

普京下動員令 離開後不再回頭

剛於12月在布宜諾斯艾利斯誕下女兒的Polina Cherepovitskaya表示：「在烏克蘭戰爭開始不久後，我便發現自己懷孕了，迅速地我們看見（國際）邊境對我們逐一關上大門，便知道我們需要找一個我們容易到達的地方。阿根廷護照將為我的孩子打開更多的門。」Polina與丈夫亦正為自己申請公民身分並計劃定居當地，基於女兒已是阿根廷人，他們的依親入籍申請一般只需少於兩年。

旅遊中介Pekurov又指，在新冠疫情前，公司也有為俄羅斯人提供到美國邁阿密的「生育旅遊」套餐，但疫情加上烏克蘭戰爭的因素，一般俄羅斯公民要到美國已變得非常困難，而阿根廷就成為了最新目的地。

另一家專做阿根廷生育移民服務的公司，其創辧人Kirill Makoveev表示去年已服務超過100名俄羅斯孕婦及其伴侶。Makoveev於2014年移居當地，指出自俄羅斯總統普京去年9月宣布局部動員令後，引發前所未有的大規模出走潮，來阿根廷生小孩的俄羅斯人，更多不想回去了。儘管這些俄羅斯人大多都只說俄語及少量英語，為了下一代，都需要由零學起西班牙語。

阿根廷文化多元，布宜諾斯艾利斯街頭藝術氣息濃厚。（Getty）

歐美難逃敵視 拉美覓新生

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）在俄烏爆發戰爭前，對俄羅斯示好，去年2月初跟普京在莫斯科會面時，曾說阿根廷應成為俄羅斯「進入拉丁美洲的門戶」。但戰事爆發後，阿根廷亦有譴責俄方入侵烏克蘭，但並沒對俄施加制裁。

阿根廷民間對於俄羅斯移民並不陌生，在歷史上迎接過幾波俄裔移民潮，包括19世紀末逃避迫害的俄羅斯猶太人、及後1945年的二戰，以及1991年蘇聯瓦解後流亡海外的一群。

烏克蘭戰爭再次使這個拉美國家成為俄羅斯人流散的落腳點、尋找自由的安樂窩，畢竟歐洲大陸已開始滋生反俄情緒，美國早已把俄羅斯人拒於門外，阿根廷這裏卻對俄羅斯人的態度始終較為開放，在俄羅斯人眼中，拉丁美洲社會也是自由、多元、民主的。

在布宜諾斯艾利斯，由俄羅斯移民及難民形成的小小社會，除了為下一代覓新天地的俄羅斯夫婦、逃避兵役的青少們，還有一些不喜歡普京、不欲捲入戰爭的專業人才。於去年3月，39歲的Max Artushenkov帶着妻兒來到布宜諾斯艾利斯，他說，很多在戰爭開始就逃離俄羅斯的都是IT專才或企業家，這些人想把生意推向全球，但如今在俄羅斯國內已變得不可能。拉丁美洲的科技發展落後俄羅斯至少數年時間，IT與電腦工程師相當渴巿，對於小型的俄羅斯科技初創亦是一個有待開啟的新巿場。