推動校園體育氛圍及MVPA60津貼｜如何申請？活動例子？資助期限？

為支援學校營造更理想的校園體育氛圍，以及推動世界衞生組織對 5-17 歲兒童及青少年應在一星期平均每天累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動（簡稱「MVPA60」）的建議，教育局將於 2023/24 學年向每所公營學校及直資學校發放 15 萬元的一筆過津貼，以配合體育課程的發展。以下將分析學校應如何申請撥款、以及申請撥款時的注意事項。



《香港01》將於今年7月舉行「《香港01》貴州遊學交流團」，學校可以運用該津貼以資助學生參加交流團。



津貼申請條件

香港所有官立、資助、按位津貼及特殊學校及直資學校均可申請。

津貼資助額及資助運用期限

教育局於2024年3月向每所資助學校（包括特殊學校）、按位津貼學校及直資學校獲發放一筆過 15 萬元津貼，學校可因應校情和學生發展需要，在2026/27學年或之前靈活運用津貼，以支援發展或優化活躍及健康校園政策，推動校園體育氛圍及「MVPA60」。此外，學校可按需要整合教育局其他津貼，以補足有關學習活動的費用，但須注意津貼不能用於重複資助同一項目。

運用期限方面，公營學校及直資學校可由本學年起跨學年使用津貼至2026/27學年完結，然後把未使用的津貼餘額撥入其後的學年或財政年度繼續使用，直至2027年8月31日止。屆時當局將會按照學校提交的津貼運用報告，收回尚未使用的「支援學校推動校園體育氛圍及「MVPA60」一筆過津貼」餘款。

津貼的發放安排

學校無須主動提交申請，有關津貼會直接存入學校收取教育局津貼的銀行帳戶 。官立學校方面，津貼會以預算撥款形式發放，學校須從新編配的指定用戶帳號支帳，當局將會另外通知校方有關帳號。

津貼可以舉辦的活動例子

— 用作發展或採購與體育或運動相關的資訊科技服務 、流動應用程式和相關軟件，以及活動套件和輔助工具等

— 津貼舉辦或資助學生參與體育或運動相關的學習活動

— 往內地或海外交流或參加考察活動

— 舉辦與運動相關的活動讓教師、家長及學生參加

— 購置或改善學校的體育運動器材

— 優化有關發展活躍及健康校園及「MVPA60」的政策

— 聘用額外的非教學人員或合資格教練

— 以採購服務形式協助學校推動校園體育氛圍和「MVPA60」

今年7月《香港01》青年交流團第一站，將走進「村超」誕生地——貴州。為引領香港青年認識國家，用雙腳丈量世界，《香港01》與貴州村超品牌管理有限公司簽訂「港黔青年交流」獨家合作，並由高速鐵路作為「遊學伙伴」，共同招募200位香港青年，搭乘高鐵由香港出發，一路感受國家鐵路網帶來互聯互通的便利；到「村超」發源地榕江縣親歷「村超」熱潮，並與當地球員村民來一場酣暢淋漓的友誼對決！

《香港01》將於4月12日在本港各中學進行「《香港01》貴州遊學交流團」的線上簡介會，擬邀全港200位青少年師生共同參與。如有興趣了解更多交流團之詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。如欲了解更多資料，可以瀏覽此文章，直接報名可以點擊此連結以填寫Google Form。