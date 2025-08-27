《香港01》首席記者入校講解傳媒工作 對比日常新聞與深度新聞
大家日常都會閱讀新聞獲取資訊，但一篇新聞由策劃到出街的過程就未必認識。為提升社會大眾對新聞工作的認識，《香港01》首席記者黃雲娜早前到香港道教聯合會純陽小學主持講座，講解記者日常工作外，亦對比日常新聞報道與深度新聞的分別。
《香港01》首席記者黃雲娜是深度報道組主管，她投身傳媒行業多年，並曾獲得「2025 亞洲出版業協會（SOPA）『卓越評論獎』大獎」、「2023 亞洲出版業協會（SOPA）『卓越評論獎』大獎」，以及入圍「2022 亞洲出版業協會（SOPA）『卓越評論獎』三甲」等。
別人眼中的記者 vs 記者眼中的記者
在講座中，她提到「別人眼中的記者」就是新聞主播、與社會賢達對談訪問、或是衝鋒陷陣走到社會最危險的地方進行報道。然後，她以「記者眼中的記者」解釋，其實記者的採訪工作有不少都是記者會，亦有很多的時間是在等待，比大家想像中要平淡得多。
她指出記者日常工作眾多，包括記者會、炒料、專訪、調查、研究等，亦介紹了行內術語如扑咪、做扒、放蛇、炒稿等。她強調記者工作有多項責任，包括反映實況、記錄歷史、提出倡議等，同時帶出多項成為好記者的元素，除了「鐵腳、馬眼、神仙肚」，亦加入科技時代必須的「摩打手、AI腦」，又說學生們如果喜歡「問點解」，就已經擁有成為記者的特質。
她提到，記者工作亦有掙扎，例如做報道時需要考慮不同因素，但最終必須以公眾利益為依歸。其後，她引社會上具爭議的新聞，與學生反思社會需要記者的原因。
深度新聞具批判性鼓勵讀者思考
講座中，黃雲娜透過引用多篇過去報道，帶出深道報道與日常報道的分別，從而向學生介紹何謂深度報道。她指深度報道的目的，在於影響受眾對於新聞事件和社會議題的認知程度，內容較一般報道詳盡，亦沒有固定格式、不受篇幅所限，內容亦具有批判性，並能帶出改善方法，鼓勵讀者思考。
她以過往報道香港房屋問題為例，認為深度報道記者需要不停提出問題，並將問題串連起來，甚至提出倡議。她又提到，當時報道曾倡議本港設立人均最少居住面積，雖然未被即時接納，但已引起社會廣泛討論。
講座期間更設有互動環節，舉例學校隊伍獲得某個運動比賽的全港冠軍，向在座學生提問如何進行一篇深度報道，並由最基本的「問什麼」及「訪問誰」為起點，與學生們經歷一次深度新聞採訪策略之旅。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：
電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）
WhatsApp：35828747
電話：35828747
甚麼是「我的行動承諾」加強版？
「我的行動承諾」加強版是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
「我的行動承諾」加強版（第二階段）是什麼？
「我的行動承諾」加強版（第二階段）是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育、促進學生身心健康的活動，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
學校透過「我的行動承諾」加強版或「我的行動承諾」加強版（第二階段）撥款可舉辦甚麼活動？
學校可運用撥款邀請外間機構，就媒體及資訊素養、國民教育和國家安全教育、學生身心健康，為學生、家長、教師舉辦講座、工作坊、參觀具公信力傳媒機構等。《香港01》正支援學校舉辦相關活動。
「我的行動承諾」加強版與「我的行動承諾」加強版（第二階段）有何分別？
兩者均是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而第二階段撥款的資助範疇更擴闊至學生身心健康。另外，加強版的申請日期由即日起至2026年8月31日，而第二階段的申請日期則由2025年9月1日至2028年8月31日，兩個計劃的撥款不可以同期進行，詳情可按此了解更多。