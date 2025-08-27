《香港01》首席記者入校講解傳媒工作　對比日常新聞與深度新聞

大家日常都會閱讀新聞獲取資訊，但一篇新聞由策劃到出街的過程就未必認識。為提升社會大眾對新聞工作的認識，《香港01》首席記者黃雲娜早前到香港道教聯合會純陽小學主持講座，講解記者日常工作外，亦對比日常新聞報道與深度新聞的分別。



《香港01》首席記者黃雲娜是深度報道組主管，她投身傳媒行業多年，並曾獲得「2025 亞洲出版業協會（SOPA）『卓越評論獎』大獎」、「2023 亞洲出版業協會（SOPA）『卓越評論獎』大獎」，以及入圍「2022 亞洲出版業協會（SOPA）『卓越評論獎』三甲」等。

《香港01》首席記者黃雲娜是深度報道組主管，對傳媒工作有深入而全面的認識。（梁鵬威攝）

別人眼中的記者 vs 記者眼中的記者

在講座中，她提到「別人眼中的記者」就是新聞主播、與社會賢達對談訪問、或是衝鋒陷陣走到社會最危險的地方進行報道。然後，她以「記者眼中的記者」解釋，其實記者的採訪工作有不少都是記者會，亦有很多的時間是在等待，比大家想像中要平淡得多。

她指出記者日常工作眾多，包括記者會、炒料、專訪、調查、研究等，亦介紹了行內術語如扑咪、做扒、放蛇、炒稿等。她強調記者工作有多項責任，包括反映實況、記錄歷史、提出倡議等，同時帶出多項成為好記者的元素，除了「鐵腳、馬眼、神仙肚」，亦加入科技時代必須的「摩打手、AI腦」，又說學生們如果喜歡「問點解」，就已經擁有成為記者的特質。

她提到，記者工作亦有掙扎，例如做報道時需要考慮不同因素，但最終必須以公眾利益為依歸。其後，她引社會上具爭議的新聞，與學生反思社會需要記者的原因。

講座進行期間，黃雲娜不時與台下的學生互動，學生反應踴躍。（梁鵬威攝）

深度新聞具批判性鼓勵讀者思考

講座中，黃雲娜透過引用多篇過去報道，帶出深道報道與日常報道的分別，從而向學生介紹何謂深度報道。她指深度報道的目的，在於影響受眾對於新聞事件和社會議題的認知程度，內容較一般報道詳盡，亦沒有固定格式、不受篇幅所限，內容亦具有批判性，並能帶出改善方法，鼓勵讀者思考。

她以過往報道香港房屋問題為例，認為深度報道記者需要不停提出問題，並將問題串連起來，甚至提出倡議。她又提到，當時報道曾倡議本港設立人均最少居住面積，雖然未被即時接納，但已引起社會廣泛討論。

講座期間更設有互動環節，舉例學校隊伍獲得某個運動比賽的全港冠軍，向在座學生提問如何進行一篇深度報道，並由最基本的「問什麼」及「訪問誰」為起點，與學生們經歷一次深度新聞採訪策略之旅。

學生們對於講座內容深感興趣，不斷舉手回答問題，與主講嘉賓互動，發表自己的意見。（梁鵬威攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

