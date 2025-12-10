升中面試準備聚焦生活非面試班　雷頴笙校長：累積經歷助自證強項

中一自行分配學位將於2026年1月2日至16日接受申請，不少家長為了幫助子女在自行分配階段的面試突圍而出，都會報讀面試班操練對答。



聖公會青衣邨何澤芸小學校長雷頴笙對升中面試有另一番見解，她指面試班有助學生熟習面試形式，但無助提升學生視野、解難能力、思維能力、性格特質等中學在面試看重的軟技能。若要培養軟技能，家長可從日常生活入手，為子女建立更多體驗及經歷，使他們於升中面試時能夠以具體事實支持自己的說法，而非泛泛而談。



為此雷校長亦特意為學生舉辦「一夜成長」留宿活動，幫助學生找出自身長處及特點。



聖公會青衣邨何澤芸小學校長雷頴笙過去曾幫助不少學生準備升中面試，熟悉近年中學面試的變化及走向。（夏家朗攝）

面試班幫助有限 過度操練適得其反

雷頴笙校長在本學年初已經舉行家長會，與家長分享準備升中的方法。她說面試班的確有助學生熟悉面試禮儀、坐姿、基本對答等，但現時中學更看重學生的視野、溝通技術、領袖才能、及解難能力，這些能力都需要長時間培養，難以速成獲得。

她特別指出，過度操練面試更會使學生面試表現流於空泛，「你背稿，考官一聽就知，好多中學已經唔聽」，甚至有考官會直接打斷，使學生即場呆住無法應對。另外，雷校長指近年面試題目變得生活化及跳脫，例如「煮公仔麵先落水定先落麵？啫喱放入雪櫃會唔會結冰？」，問題看似與面試或學習無關，但其實是在考驗學生的創意及觀察力，以至是面對未知的難題時，是會選擇退縮還是有自信嘗試解答。

學生常忽略個人優點 家長應多讚賞助建立自信

「自信」兩個字說來簡單，但即使是成年人見工面試都未必表現得到。以面試常見題目「分享個人強項及弱點」為例，「弱點數到好多，強項講唔到，（1分鐘）接近45秒都係講短處」。雷校長分析，不少學生缺乏自信往往源於家長在日常生活中經常指出子女的缺點，亦較少表揚他們的優點，令學生不夠了解自己和欠缺自信。

雷校長建議家長多讚美及鼓勵子女，藉此協助子女建立自信。家長在日常生活亦可以多向子女提問「為什麼」激發孩子思考，日積月累培養孩子表達想法的能力與自信心。

具體經歷助孩子表達自己 「一夜成長」留宿活動製造事跡

聖公會青衣邨何澤芸小學早前舉辦「一夜成長」留宿活動，為學生製造經歷，培養軟技能之餘，亦成為他們升中面試時的分享素材。圖左起為課程主任李詠怡老師、雷頴笙校長、英文科主任黃俊彥老師。（夏家朗攝）

要讓學生言之有物，雷校長相信關鍵在學生是否有足夠生活經歷，因此建議家長多安排子女參加不同活動，累積實際的生活經歷。因此學校本學年亦舉辦了「一夜成長」留宿活動，安排約60名小五及小六學生在學校度過兩日一夜。

負責活動的英文科主任黃俊彥老師表示，活動期間學生需完成不同任務，例如清潔、合作解難等，而活動重點是要求所有學生需要在清晨自行起床，然後一起行山看日出。活動特意留有失敗空間，假如學生未能準時起床，就會錯失與同學行山看日出的經歷，需要承擔後果，在學校等待同學下山回校。

雷校長提到，希望學生通過共同生活，留意自身與朋輩間的差異，了解自己的不足之處，並發掘同學的優點，更藉此互相學習、共同進步。另外，留宿活動有助學生培養軟技能，以至是累積升中面試時分享的生活經歷素材，以實際例子展示個人特質。

她以學校過去舉辦的畢業營為例，說曾有男學生主動為正在照顧其他同學的老師鋪好床單，事後獲公開讚揚其關愛及自理能力的強項。畢業營的經歷成為男同學參加面試時，證明自己具備相關特質的事例，幫助他成功入讀心儀中學。事後學生家長亦撰寫感謝信，認為是學校發掘了學生的亮點。

五個升中面試貼士 貼題為訓練思維非背答案

雷頴笙校長在幫助學生準備升中方面有豐富經驗，為一眾家長及學生提供５個升中面試小貼士。（夏家朗攝）

最後，雷校長為各位家長及學生分享5個升中面試貼士，供大家參考：

— 於小四至小五學期初準備升中，避免「臨急抱佛腳」

— 不同學校都有其辦學特色，家長及學生應按學校的要求及特點分別準備升中

— 家長應為子女提供指導及意見，幫助選擇合適的中學

— 家長應與子女一起準備升中，例如到學校參加升學簡介會，參觀及考察校園、了解課程選擇、及校風等。家長亦可在過程中留意子女的喜好、特質和需要，如果子女喜歡某間中學，自然會更着緊面試

— 進入小六的最後衝刺階段，家長可與子女多留意時事和熱門話題「貼題」，引導孩子思考背後原因。貼題的目的在於短時間內鍛煉思維，而非背誦答案。

