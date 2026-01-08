教育共享︱可藝中學深耕自主學習逾十年　公開課展示AI教研成果

文：嗇色園主辦可藝中學

在現今的香港教育環境下，如何引導學生由被動聽講改為主動探究，是不少學校教研的核心。位於屯門區的嗇色園主辦可藝中學（下稱「可藝中學」），推動自主學習至今已超過十年，並建立了一套成熟的校本模式。今年11月，學校特別舉辦了四場「自主學習節」公開課，邀請教育界同工進入課室，分享校方如何將人工智能（AI）與跨學科探究結合，提升學生的學習動機。



本校學生已建立學習常規，能夠熟練地使用自攜裝置（BYOD）進行課堂活動。（嗇色園主辦可藝中學提供圖片）

專業團隊長期耕耘 帶動跨校教學分享

可藝中學的自主學習文化，並非一朝一夕建成。這項工作多年來由課程發展組簡莉華老師帶領，她負責優化校本「自主四學」模式，協助老師團隊掌握引導學生自學的技巧。簡老師對教學的用心，亦令她獲得應屆教聯會優秀教師選舉的獎項。

今年，曾三度獲得傑出電子教學獎、精於將科技融入教學的胡鎮豪副校長加入學校，與簡老師合作將教研心得向業界開放。兩人共同策劃了今次的公開課，希望透過真實演示與全港同工交流實作經驗。這種開放的校風，將校內老師累積多年的教學智慧轉化為具體範例，讓外界看到可藝中學在教學上的堅持。

科技引發學生自主求知慾和促進師生互動，展現課堂學習主動性。（嗇色園主辦可藝中學提供圖片）

AI科技落戶課室 協助提升教學效能

在這次公開課中，胡鎮豪副校長親自任教中四級公民與社會發展科，課堂主題為「香港居民的權利與義務」。胡副校長示範了如何利用電子平台及AI工具分析預習數據。他在授課前已掌握學生的學習難點，從而在堂上作出針對性的點撥和回饋。學生在課堂上純熟地運用自攜電子設備（BYOD）進行協作，反映出自主學習已成為學生的日常習慣，科技則成了輔助思考的工具。

而在中文科方面，簡莉華老師則在中一級寫作課展現了 AI 的另一種可能性。簡老師引導學生利用AI 獲取初稿的修改建議，但重點在於讓學生反思 AI 的評語是否準確，並進行自我修正。簡老師更安排學生擔任「專業讀者」互評作品，將傳統寫作課轉化為具互動性的過程。這兩節課堂展現了科技如何協助學生思考，而非單純取代傳統教法，讓學生在掌握知識之餘，也能訓練明辨性思維。

本校課程發展組主任簡莉華老師（上）、本校學術研究委員會主席胡鎮豪副校長（下）。（嗇色園主辦可藝中學提供圖片）

跨學科探究實踐 激發學生學習潛能

除了科技應用，學校亦強調學生的探究精神。在莊安琪老師負責的中五級生物科公開課中，教學設計以學生為中心，引導小組嘗試解決科學難題。觀課老師留意到，學生能主動提出假設並進行討論，反映出自主學習已根植於學生的學習習慣中。

而中三級英文科則由梁佩詩老師負責，嘗試將語文學習與科學探究結合。學生需要分組研發創意產品，並在全英語環境下介紹產品背後的科學原理。學生自信的匯報與流利的對答，體現了學校在營造學術氛圍及提升語言能力上的成效。不少同工反映，課堂的英語學習氛圍濃厚，反映出學生在自主學習環境下的發揮空間。

公開課後各校同工一同議課，進行專業交流。（嗇色園主辦可藝中學提供圖片）

紮實教學 打造與時並進的平台

這一系列的公開課展現了可藝中學如何透過細緻的課程設計與科技結合，為學生建立一個敢於嘗試、自主探索的學習環境。無論是生物科的探究實驗、英文科的產品研發，還是公民與中文科的科技應用，課堂重心都是放在學生的參與度和思考深度上，旨在培養他們在 AI 時代必備的解難能力與溝通技巧。在專業教學團隊的推動下，可藝中學不單追求教學進步，更積極主動向業界開放課堂，聽取各方同工意見以優化教學。這份長達十年的堅持與適時的創新，正體現了可藝中學如何透過紮實的教育實踐，為學生打造一個能應對未來挑戰、建立自信的平台。