教育共享︱香港教師亮相廣州科技盛會　發佈首本微信小程序AI教材

文：香港保良局第一張永慶中學鄭文健老師

2026年1月15日於廣州廣交會展館盛大舉行的年度科技盛會「2026微信公開課PRO」上，來自香港保良局第一張永慶中學的鄭文健老師，作為教育專場的特邀演講嘉賓，向全國的教育夥伴分享了香港利用微信小程序教育平台教授人工智能（AI）的實踐經驗，並同場發佈了首套結合AI與微信小程序開發的實體教材——《AI人工智能賦能：微信小程序開發實戰》。



從前線教師到教育革新者

作為一名資深的電腦科老師，鄭文健老師多年來一直走在科技教育的前沿。他不僅在校內積極推動課程改革，更在業界頻繁舉辦「微信小程序教育工作坊」，致力於向更廣泛的教育群體推廣最新的教學工具與理念，並獲邀在微信年度最盛大的官方活動上發言。

AI引發教育變革：從「學知識」到「學創造」

鄭老師在演說中指出，AI時代正引發一場深刻的教育變革，核心是將教育的目標從「傳授課本知識」，轉變為「賦能人人創造」。他認為，未來的學習者不再需要死記硬背，而是要學會「發現問題」，並透過精準的「指令（Prompt）」，引導AI高效地解決問題。

為此，他所倡導的「微信小程序教育」模式，正是這一理念的理想實踐載體。它讓學生在熟悉的微信生態中，透過與AI協作，大幅降低技術門檻，將精力聚焦於創意、設計思維與社會應用，真正體驗從「構思」到「作品」的完整創作歷程，從而建立信心與成就感。

新書發佈與學術傳承

為將此教育理念系統化並加以推廣，鄭老師將其多年的教學實踐與心得，編撰成《AI人工智能賦能：微信小程序開發實戰》一書。活動期間，他特意向中國人工智能教育領域的權威專家——北京航空航天大學教授、教育部義務教育信息科技課程標準專家組組長熊璋教授，當面贈送新書並誠懇請益。此舉不僅體現了香港前線教育工作者對學術研究的尊重，更象徵著來自教育前線工作者與國家課程頂層設計之間的一次重要對接。

香港學生踐行「科技向善」

在鄭老師的指導下，香港學生正積極踐行「科技向善」。他曾帶領學生創作的《聲聲慢》（關注聽障人士）等小程序作品，在香港和國際比賽中屢獲殊榮，充分展現了香港青少年利用AI解決真實社會問題、追求人文關懷的創造力。

此次鄭文健老師在廣州的分享及其新書的發佈，不僅是香港教育界對國家「AI+」戰略的有力響應，更為粵港澳大灣區乃至全國的AI普及教育，提供了一套經過驗證、富有成效的「香港方案」。