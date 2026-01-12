校園天地︱啟動楊校好精「晨」　早上託管計劃

樂善堂楊仲明學校（下稱楊校）一直重視學生與家長的需要。考慮到區內不少雙職家長在照顧子女上的需要，楊校已推行關愛基金及攜手扶弱基金等課後託管計劃。蕭子亮校長留意到學生有早上託管的需要，便在本年度推行楊校好精「晨」早上託管計劃。（內容由樂善堂楊仲明學校提供）



學校提早開放校園，學生每天可於早餐區輕鬆愉快地享用早餐。（樂善堂楊仲明學校提供圖片）

源於排球場上的關懷

「這項計劃思源於學界排球早上的加練，校長帶了鮮奶作驚喜鼓勵，卻驚訝地發現部分同學竟然空着肚子接受訓練。」蕭校長指出，學生不吃早餐的原因很多，包括「食唔切」、「屋企人好早出門返工」或「冇食早餐習慣」等。全校問卷調查更顯示，家長及學生因不同的困難，全校僅有六成學生有每天進食早餐的習慣，例如早上校車接送時間較早，學生沒有充足時間吃早餐；校園內沒有合適地方吃早餐；學生太早沒有胃口等。

養成每天吃早餐的好習慣，為健康精神的一天作準備。（樂善堂楊仲明學校提供圖片）

給學生温暖的早餐支持

楊校好精「晨」早上託管計劃期望學生可善用早上校園時光，培養學生恆常做運動、多閱讀、多留意時事，並培養吃早餐的習慣。楊校提早於早上七時開放校園，為學生提供進食早餐的場地，以及校隊訓練場地、AI運動地帶、閱讀區及新聞資訊區。蕭校長表示，為配合早上託管的推行，感謝校監資助本校精英運動員及有需要的學生每天早上可獲得簡便早餐。今年初，楊校運動員屢獲佳績，獲得九東校際田徑比賽男子甲組團體冠軍與鄭裕彤盃小學排球邀請賽女子組冠軍。

楊校運動員在2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽榮獲男子甲組團體冠軍。（樂善堂楊仲明學校提供圖片）

播下關愛種子 擴大關愛版圖

蕭校長更透露，為鼓勵全校學生，已於11月24日舉行楊校心連心早餐日啟動禮，全體師生共進早餐；同步推行「健康成長早餐獎勵計劃」，引導學生明白早餐對學習效能的重要性。「展望未來，楊校計劃繼續向攜手扶弱基金申請第十一輪資助，希望能讓更多有需要的家庭受惠。」蕭校長説道。楊校重視每一位學生的健康與成長，讓關愛的種子在校園中茁壯成長。

全校師生在操場上整齊地排成一個巨大的心形陣式，象徵着楊校大家庭對每一位學生健康的無限關愛與祝福。（樂善堂楊仲明學校提供圖片）

（內容由樂善堂楊仲明學校提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。