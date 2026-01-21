校園天地︱蔡小AI融入英文課堂　小四學生寫作動機大增

仁濟醫院蔡衍濤小學於本學年積極推動人工智能融入教學，於四年級英文科寫作課堂中引入AI輔助寫作工具，成功提升學生的寫作興趣與能力，並有效照顧學習多樣性。該課堂獲教育局校本支援計劃的協助，透過共備、觀課與評課活動，展現學校在推動課程創新與科技融合方面的成果，促進教師專業成長。（內容由仁濟醫院蔡衍濤小學提供）



同學依AI軟件建議進行文章修改。（仁濟醫院蔡衍濤小學提供圖片）

AI輔助寫作 激發學生學習動機

課堂中，學生使用AI寫作軟件進行第二次寫作練習。AI系統能即時提供文法修正、詞彙建議及評分回饋，並以五分制評分機制激發學生自我改進的動力。學生表現出高度投入，並能熟練操作軟件，展現出對科技輔助學習的適應力與興趣。

照顧學習多樣性 實現個性化學習

林婉貞主任指出，AI工具能為不同能力的學生提供即時支援，例如協助修正文法錯誤、提供詞彙建議，並透過提示引導學生自我修正。課程設計亦融入「過程寫作法」與價值觀教育，引導學生反思「毅力」等品德，並結合故事地圖與詞語庫，強化寫作結構與語言運用。

同學專注地進行文章修改。（仁濟醫院蔡衍濤小學提供圖片）

學生表現積極 展現慎思明辨思維

課堂觀察顯示，學生不僅樂於使用AI工具，更能主動質疑與討論AI的建議。例如，學生能與老師深入討論時態使用，展現出慎思明辨思維與語言邏輯能力。學生訪談亦反映，AI提示能幫助他們「寫得更好、更加好」，並清楚指出修改方向，有效提升寫作信心與能力。

面對挑戰 持續優化AI教學策略

儘管AI輔助寫作成效顯著，教師也關注到學生可能過度依賴AI建議，直接抄寫而非思考修改。為此，學校將與AI公司合作，優化系統功能，包括隱藏直接例句、強化提示引導，並為高能力學生設計進階學習路徑等，以強化自主學習與慎思明辨思考。

結語

仁濟醫院蔡衍濤小學校長表示：「AI輔助寫作是學校推動創新教學的重要一步。我們見證了科技如何激發學生的學習熱情，並幫助教師更精準地回應學生的個別需求。未來，我們將繼續結合科技與教育理念，培養學生具備慎思明辨思維、自主學習與價值觀教育的綜合素養。」

同學上載寫作內容到AI軟件。（仁濟醫院蔡衍濤小學提供圖片）

