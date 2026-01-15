校園天地︱基督教聖約教會堅樂小學「國際文化日」 體驗多元文化

校園化身地球村 體驗多元文化

為了帶領學生走出課室、放眼世界，基督教聖約教會堅樂小學於2026年1月10日（星期六）舉行了「國際文化日」。校園當天化身為小型地球村，以中國、韓國、巴基斯坦、挪威、英國及澳洲六個國家為主題。（內容由基督教聖約教會堅樂小學提供）



強調國際視野 建立世界公民觀

活動當天由香港教育大學協理副校長（學術質素保證）及心理學系教授楊少詩教授親臨擔任主禮嘉賓。楊教授在施德銀校長陪同下，為全校師生及來賓致辭，強調國際視野對學生成長的重要性，並希望新一代學生能建立世界公民觀，並正式為「國際文化日」揭開序幕。

設六國展區 感官探索地道文化

堅樂小學是次活動特別選取了六個堅小學師生曾踏足及交流的國家作為主題，增加學生的投入感與親切感：

–文化展室與攤位：透過精心佈置的展室與互動攤位，學生能一次過認識中國的博大精深、韓國的潮流文化、巴基斯坦的傳統習俗、挪威的北歐風情、英國的紳士禮儀及澳洲的自然生態。

–舌尖上的世界：現場設有各國美食分享區，讓學生親自品嚐不同國家的特色佳餚，透過味覺加深對該國風俗的印象。

舉辦「超級小Model」選舉 提供互相尊重建立自信

當天的重頭戲莫過於「國際文化日暨超級小Model選舉」。參賽的幼稚園同學紛紛穿上色彩鮮豔、設計獨特的各國傳統服飾粉墨登場。舞台上，小模特兒們自信地展示不同文化的著裝特色，最終由評審選出「最佳造型設計獎」及「最佳台風獎」，現場氣氛熱烈，掌聲雷動。

體驗式學習 以知識為匙 開啟世界之門

施德銀校長表示，是次活動相當成功，看見學生們投入地參與各項文化體驗，感到非常欣慰。施校長指出：「透過體驗式的學習活動，讓學生在輕鬆愉快的氛圍下學習到各學科的知識，更可融會貫通地在真實生活中實踐出來。此外，我們能更以知識為匙，創造一個校園內的國際交流平台，開啟他們對世界的好奇心，從而學習尊重與欣賞不同文化，放眼世界，貢獻社會。」

