校園天地︱佛教茂峰法師紀念中學　步操管樂團榮獲兩項國際冠軍

佛教茂峰法師紀念中學的步操管樂團獲邀於2025年12月19日至21日遠赴印尼參加JAKARTA DRUM CORPS INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP「雅加達鼓樂隊國際錦標賽」，並繼2024年後在國際賽上更創佳績，並榮獲兩項比賽的最高殊榮，成為國際冠軍。（內容由佛教茂峰法師紀念中學提供）



是次比賽為國際鼓號樂隊聯盟（DCI）一年一度舉辦盛事，雲集世界各地約50隊頂尖隊伍，本校為全港唯一一隊獲邀代表中國香港出賽。樂團在兩大項目之中勇奪最高殊榮，包括「國際管樂團（高級組）音樂運動—最佳表現獎」及「國際樂隊（高年級組）街頭巡遊—最佳表演獎」，可見樂團的努力成果及其超卓表現。

步操管樂團榮獲邀請赴上海演出，豐富了其國際演出經歷，邁向更高層次的舞台。（佛教茂峰法師紀念中學提供圖片）

這一切成果源於學校傾出最多的資源培育學生，為學生創造成功機遇的教育使命說起。茂峰中學作為一所資助中學，學校無懼資源有限，堅持為一群從未接觸過樂器、對音樂毫無基礎的學生，無償免費提供樂器及專業課堂，務求讓每位具潛質的同學都不會錯過成功的機遇。

而團員之中，有一半學生未有比賽經驗，甚至第一次參加國際性比賽，有些同學更是於在年多前首次接觸樂器。經過學校、老師悉心指導及同學的努力下，團員已能克服困難參加比賽。學校竭盡所能，致力培育學生成長，甚至全額資助學生到海外比賽，讓學生無需支付分毫，得以無後顧之憂，全情投入備戰。樂團最終一躍龍門，摘下兩項國際冠軍，成就今天的自己，故是次同學們的獲獎是對師生的最大鼓舞。

參加印尼國際比賽照。（佛教茂峰法師紀念中學提供圖片）

樂團於2025年10月至今已參加了不同的大賽，包括「第八屆粵港澳大灣區音樂比賽」(榮獲2項冠軍及1項亞軍)、「2025香港學校步操樂團邀請賽」(榮獲2項金獎)、以及「第七屆香港青少年及兒童音樂比賽」(合奏組(中學組)冠軍)。樂團能從大灣區一眾高水準的隊伍中，脫穎而出，榮獲2項金獎，能獲得如此佳績，已肯定其具備國際級的水平。

除了參加比賽外，茂峰步操管樂團在短短兩個月內，已獲多個內地官方機構及大型活動組委會邀請參與演出。2025年8月26日至27日，樂團應深圳前海管理局邀請，赴深圳前海參加「慶祝前海成立十五週年．深港互動」表演活動；隨後於2025年9月12日至17日，再獲上海旅遊節組委會邀請，前往上海參與「第36屆上海旅遊節音樂」國際表演。樂團廣獲各界邀請，充分彰顯樂團作為香港代表、積極參與全國交流的實力。

累積了成功的經驗後，師生不斷提升改良，並肩將「成功化為習慣」，最終再踏國際舞台，成為世界冠軍。（佛教茂峰法師紀念中學提供圖片）

佛教茂峰法師紀念中學一向以致力成就學生為己任，並傾出最多的資源培育同學，為每位同學創造更多的成功機遇，讓同學初嚐成功，再漸漸讓同學將成功成為習慣；務求為同學創建更大的舞台，讓孩子發光發亮，這亦正是我校的教育理念。

2024年暑假，步操管樂團首次踏足印尼，在國際舞台上「初嚐成功」。（佛教茂峰法師紀念中學提供圖片）

（內容由佛教茂峰法師紀念中學提供）

