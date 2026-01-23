校園天地︱「全運『薈』古今」學生從古今領略體育智慧與民族自信

九龍婦女福利會李炳紀念學校（下稱「李炳學校」）向來推動中華文化教育，致力於透過多元化的實踐活動，將國情教育與價值觀深植學生心中。校方每年均會策劃「中國歷史及文化周」，這已成為學校的標誌性學術活動。2025年10 月，學校特別配合了在11月舉行的全國運動會，舉辦了以「全運『薈』古今」為主題的文化周活動，作為推廣中華文化教育的生動教材。（內容由九龍婦女福利會李炳紀念學校提供）



（九龍婦女福利會李炳紀念學校提供圖片）

配合國家盛事：從全運會出發認識祖國

李炳學校重視引領學生關注國家發展。於2025年10月13日至10月17日舉行的文化周中，校方藉著 11 月全運會盛大舉行的契機，讓學生從認識現代體育競技開始，探索中國古代運動的淵源。在為期一週的活動中，學生了解到全運會的概況、參賽省份及其體育強項，甚至深入認識了香港賽區的籌辦進度。為了增加自主學習的趣味性，校園內設置了大型電子屏幕，學生能主動瀏覽資訊並參與問答遊戲，體現了學校「寓教於樂」。

（九龍婦女福利會李炳紀念學校提供圖片）

古今競技交匯：體悟古人運動智慧

李炳學校的文化周強調感官體驗。今年的活動內容豐富，涵蓋了「現代運動體驗」與「古代運動挑戰」。學生在體驗擊劍、保齡球、場地自行車及高爾夫球等現代項目的同時，在文化周的最後一天，全校師生紛紛換上中國服飾回校，校園內彷彿上演了一場跨越千年的文化穿梭。學生們參與各項體育攤位遊戲包括投壺、射藝、木射、捶丸、足毽及蹴鞠等充滿文化底蘊的古代競技。

（九龍婦女福利會李炳紀念學校提供圖片）

校長林嘉康表示，本校每年舉辦文化周的目標，是期望讓學生從活動中體會古人在體育活動中的智慧，並了解古代運動背後深厚的文化內涵。例如，透過群眾賽事—象棋這項活動，學生不只學習棋盤擺位，更能訓練思維策略，感受國粹魅力。

（九龍婦女福利會李炳紀念學校提供圖片）

（內容由九龍婦女福利會李炳紀念學校提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。