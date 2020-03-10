【減肥】運動前不吃早餐助燃燒脂肪？空腹運動2大要訣減肥降血糖

在繁忙的上班日，您會選擇在什麼時候運動呢？許多人為了避開下班後的運動人潮，會選擇在大部分人還在夢鄉時出門運動，但是，究竟要先吃飽再運動，還是運動完再吃早餐比較好，每個人抱持的看法可能都不同。本文將介紹國外研究的新發現，不吃早餐運動可能有助於減肥以及降低罹患糖尿病（Diabetes）和心臟病（Heart disease）的機率。 文: Scott Yu 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

不吃早餐有助提升胰島素敏感性

在臨床內分泌與代謝期刊（The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism）的研究當中，來自巴斯大學（University of Bath）和伯明翰大學（University of Birmingham）的研究者，挑選了有肥胖（Obesity）問題且習慣久坐的男性作為研究對象，並將他們分成「先吃早餐再運動組」跟「運動完再吃組」，為了讓實驗結果更加準確，在為期6週的研究過程中，實驗組與對照組都進行中等強度的腳踏車騎行運動，晚餐則都在晚上8點前就食用完。

研究人員發現早上空腹運動的組別，比起在運動前吃早餐的組別，多燃燒了2倍的脂肪，但即便如此，這2組人馬在6週之後，並沒有產生明顯的體重差異，取而代之的是，早上空腹運動的組別的胰島素敏感性（Insulin sensitivity）變好了。這代表胰島素可以更加有效的降低體內的血糖，可能有助於預防糖尿病和心臟病。

研究人員發現早上空腹運動的組別，比起在運動前吃早餐的組別，多燃燒了2倍的脂肪，但即便如此，這2組人馬在6週之後，並沒有產生明顯的體重差異。（Andrew Tanglao/Unsplash）

不吃早餐有助燃燒身體脂肪

該研究也發現，運動前不吃早餐，人體內的胰島素濃度會下降，因為從前一天晚上8點之後就一直沒有進食，在身體內血糖濃度不高的情況下，胰島素也就沒有必要分泌過多，而此時運動所需的能量來源，多會來自於脂肪組織。

雖然前面提到，研究結果顯示2組並沒有產生明顯的體重差別，但是從另外一個角度來看，它也間接說明想要提升胰島素敏感性，跟減肥並沒有絕對的關聯。

習慣才能持之以恆

此項研究指出，運動後吃早餐有助於脂肪燃燒，但是由於實驗對象皆為男性，也缺乏其他年齡的人群參與實驗，因此仍需要更多的研究來證實，早上運動前吃不吃早餐，對人體有沒有確切的影響。

比起減肥，也許有更多人決定早上是否空腹運動，取決於他們的生活習慣或是運動感受，有些人可能因為工作的關係，選擇到公司再吃早餐比較方便；有些人則覺得不先吃點東西，沒有足夠體力進行比較高強度的訓練時，可能力不從心，甚至出現頭暈的情形。因此，與其強迫自己改變吃早餐的方式，也許順著自己的意，更加有助於維持規律的運動習慣，就像我們都知道，每天運動是維持健康的最佳方式，但是現實生活總是需要一些妥協，找到自己的運動步調，並且堅持執行，才是保持健康的最佳方式。

不吃早餐運動的注意事項

如果您選擇在一大早空腹運動的話，以下2點可以幫助您提高運動所帶來的好處：

+ 4 + 3 + 2

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：早上運動前吃還不吃？國外研究這樣說】