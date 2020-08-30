【脂肪肝】冇痛冇症狀可變肝硬化肝癌！洋蔥秋刀魚6種食物助減脂

脂肪肝是現代人常見的疾病，好發的年齡層在40–60歲之間，除了先天體質的問題，攝取過多脂肪、肥胖與飲酒過量都會造成脂肪肝。脂肪肝一般沒有症狀，也不會造成不適，但若長期沒有改善的話，最後可能會演變為肝硬化，甚至是肝癌。而且有脂肪肝的人，同時罹高血脂與動脈硬化的機率增大，另外也會增加心肌梗塞與腦中風的風險。

想要改善脂肪肝，除了平時透過飲食控制、積極減重、少喝含糖飲料、飲酒不過量、再加上持之以恆的運動等方式，還可以多吃這6種食物來排除脂肪肝哦！

6種食物幫助改善脂肪肝（點擊下圖看清！）

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1. 洋蔥

洋蔥裡所含的多種硫化合物能消除體內自由基、降低血脂，增加身體中好的膽固醇（HDL），預防動脈硬化，更重要的是，能夠促進脂肪的代謝。

2. 雞胸肉

有肝臟方面疾病的人，不得不注重蛋白質的攝取。雞胸肉的熱量大約只有帶皮雞腿肉的一半，蛋白質含量卻高達3倍，十分適合脂肪肝患者。

3. 秋刀魚

秋刀魚所含的DHA可以讓血液中的膽固醇含量降低，有防止血液凝固、抑制血管收縮的作用，十分適合脂肪肝患者食用。

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6種食物幫助改善脂肪肝（Heho健康授權使用）

4. 檸檬

日本「三重大學」的研究發現，在檸檬中含有一種能夠「預防脂肪肝」的成分，可以遏止人體肝臟細胞中的脂肪蓄積。

5. 車厘茄（聖女番茄）

多吃車厘茄（聖女番茄）可以獲得足夠的維他命C，當運動時所燃燒的脂肪就會比攝取不足的人增加30％，強力促進脂肪代謝。

6. 大蒜

臨床實驗證實，大蒜中的蒜素（Allicin）可維持巨噬細胞的活性、增加殺病菌能力及促進淋巴細胞增生，可作為有效的免疫調節物質，並且可以避免腹部脂肪的堆積，同時活化肝臟中的解毒酵素。

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