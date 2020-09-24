【柚子營養】文旦降血壓高纖8瓣=1碟通菜　忌與2類藥同食增腎負擔

再隔一個禮拜就是中秋節，家家戶戶除了燒烤以外，不論是送禮或收禮都會選擇一箱箱文旦，由於燒烤多是高油高膽固醇食物，文旦正好膳食纖維與維他命C都很豐富，加上能幫助降低膽固醇與血壓，相當適合大餐後食用。但對於正在服用高血壓或高血脂藥物的慢性病患，如果藥袋與醫生有警告，切記勿食用文旦。

▼文旦有什麼營養價值？為何正服用高血壓或高血脂藥物不能吃？（按圖了解👇👇👇）

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文旦營養價值高

台灣台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇表示，1顆620公克文旦，單日建議攝取量約8瓣，剛好約1份水果60大卡熱量，維他命C就能有106毫克，已經能滿足人體1天100毫克需求量；同時文旦膳食纖維也非常豐富，相同份量文旦膳食纖維就有2.6公克，相當於1盤通菜，能夠協助腸道蠕動與培養腸道好菌。

服降血壓藥忌食文旦 免血壓過低

程涵宇也說，文旦的鉀離子非常豐富，有助於身體控制膽固醇，但如果正在服用降血脂藥物民眾，就最好不要吃文旦，以免加重藥物效用與腎臟負擔；此外，文旦內含呋喃香豆素，有助於降低血壓，但正在服用降血壓藥物患者，在雙重作用下，很可能導致血壓過低，讓人感覺到身體不適。

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掌握文旦份量與賞味期 營養多元不怕熱量超標

另一方面程涵宇也提醒，確診胃潰瘍或腸胃才動過手術、正在等待身體復原的民眾，最好暫時也不要吃文旦，因為膳食纖維會刺激腸胃蠕動，反而不利於腸胃修復。同時程涵宇也建議，雖然文旦維他命豐富，膳食纖維也高，但8瓣就佔1份水果量。而按照建議，正常人需要2至3份水果，所以不只是文旦，同時平日水果來源能多一些，攝取營養才更多元。

程涵宇也補充，如果在良好環境下保存，文旦可以存放一段時間。根據研究發現，文旦熟成採摘擺放5周，糖份會增加至最大值，風味會比剛採摘下來好，大約到第9周會漸漸往下降。因此文旦不用急著趕快吃完，不同一般水果存放不佳容易壞，文旦每天只要適量吃，在一定時間內吃完風味好、又不怕熱量等營養素過量。

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