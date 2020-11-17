測量血糖不用再「篤手指」　醫生分析—新型葡萄糖監測機優缺

糖尿病是本港主要的慢性疾病之一，現時仍沒有方法根治。但透過改變生活方式和服用適當藥物，可將糖尿病控制，預防糖尿病併發症的發生。

診斷糖尿病 關鍵在於血糖水平高低

香港註冊內分泌及糖尿科專科醫生林景欣指出，診斷糖尿病需要驗血，篤手指測試血糖水平或口水試紙是不能用於診斷糖尿病。

如果空腹血糖值高於7.1mmol/L ，或偶然或餐後2小時血糖高於11.1mmol/L ，或糖化血紅素(HbA1c) 高於6.5% ，便能確診糖尿病。

血糖偏高 容易引發併發症

林醫生表示，糖尿病控制不當，血糖長期偏高及不穩定，可導致併發症的出現。血糖長期過高會引致心血管疾病，如心臟病、中風等。此外，還會引致微血管和神經系統疾病，如腎衰竭、視網膜病變、 白內障及青光眼等，嚴重甚至引致失明，而足部周邊血管病變及神經系統病變，可以引致感染、潰瘍、壞疽，嚴重甚至需要截足（俗稱糖尿腳）。

（圖片：SPW）

醫生分析 各種量度血糖方法優缺

糖尿病人士需要定期監察血糖，以掌握自己的健康狀況，以便調節。林醫生指出，自我檢測血糖最常見的方法是「篤手指」，即透過細針穿透指尖（或其他部位）皮膚取得微血管的血液，然後用血糖儀來量測當下的血糖值。優點是準確，血糖水平可用於調整藥物；缺點是有些病人怕血或怕痛，導致許多糖尿病患者排斥「篤手指」。

隨著科技的進步，為了減輕患者對「篤手指」的恐懼和痛苦，多數血糖儀的採血針頭部分已經改良，變得更細、甚至深淺程度都可調較；有的針頭更會自動伸縮，病人完全看不到針頭。

（圖片：VCG/GettyImages）

除此之外，坊間亦有不同種類的量度血糖的產品，包括：口水試紙、感應式的葡萄糖監測機等，到底各有什麼利弊？病人又該如何選擇適合自己的測量方法？

林醫生表示，很少人會使用口水試紙檢測血糖。因為它只能給一個大概的血糖範圍（正常／略高／非常高），無法給予精確的指數。其次，口水試紙對糖尿病患者的研究不足，未能證明對患者有用。

隨時讀取血糖值 方便控制狀況

新型感應式的葡萄糖監測機運用「連續血糖監控系統」，即使用感應器（sensor）貼附在皮膚上，感應器使用一根軟管針植入皮下，測量皮下的組織間液的葡萄糖，推算血糖數值。

感應式的連續血糖監控系統在安裝感應器的兩星期間，能隨時拿閱讀器去感應讀取血糖值。優點是可以增加檢測血糖的次數，用數據與醫生討論如何調整藥物的劑量和降低血糖低的風險。缺點是價格較昂貴，而且連續血糖監控的感應器必須長期裝在皮膚上（每次7-14日），有病人可能出現皮膚受刺激而發癢不舒服的狀況。

最新感應式葡萄糖監測機（圖片：kocpc）

是否所有人都適合安裝？

林景欣醫生建議以下病人考慮使用感應式的連續血糖監控。

１. 血糖控制不佳的1型或2型糖尿病患者

２. 擔心夜間低血糖的糖尿病患者

３. 「篤手指」和糖化血紅素不吻合

４. 血糖波動大

５. 血糖控制不佳的妊娠糖尿病患者

６. 小朋友（在大人監督下用）， 不用經常篤手指

糖尿病人士在平衡各種優缺後，可按自己的需要選擇量度血糖指數最適合的方式，幫助了解及監察自身血糖變化。但對抗糖尿病最重要的，當然是保持良好的生活習慣，定時運動和健康飲食。

林景欣醫生，香港註冊內分泌及糖尿科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)

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