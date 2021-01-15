每日3分鐘 | 按摩手指公治頭痛食指紓緩抑鬱　5隻手指逐隻按減壓

現代人天天面臨著各種各樣的壓力，雖然每個人承受壓力的能力都不同，但就算是抗壓力非常好的人，也招架不住長期的壓力。如果沒有釋放出壓力、不好的情緒，長久下來身心靈都會受到損傷。那要如何排解各種心理與身體的不適呢？有個簡單的方式就可以幫助你，就是按摩手指！

這種天然減壓理論，據說源自古代日本。許多形式的壓力，都可以通過按摩手指來得到排解。原理是人的手上存在非常多的穴位，而每一根手指也都對應著不同的器官和情緒。輕柔按摩3~5分鐘，有助於身體放鬆，並獲得能量，對抗各種負面情緒和壓力。

▼按摩手指紓緩情緒（按圖率先了解👇👇👇）

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按摩手指改善問題

方法：輕輕按摩3-5分鐘

大拇指－與擔心、焦慮的情緒相關

對應內臟：脾、胃

按摩可以改善：抑鬱、不安、憎恨、強迫意識、過度的自我防衛、肉體上的疲憊、頭痛、呼吸淺短、消化不良。

食指－與恐懼、挫折的情緒相關

對應內臟：膀胱、腎臟

按摩可以改善：抑鬱、挫折、心理混亂、手腕、手肘、手臂不適。

中指－與憤怒的情緒相關

對應內臟：膽囊、肝臟、肺臟

按摩可以改善：惱怒、懦弱、優柔寡斷、情緒不穩、過分情緒化、眼睛症狀、前額不適。

按摩手指改善問題（Heho健康授權使用）

無名指－與消極、悲傷的情緒相關

對應內臟：肝臟、大腸

按摩可以改善：負面的、黏液分泌過剩、耳朵不適感。

小指（尾指）－與緊張、壓力的情緒相關

對應內臟：心臟、小腸

按摩可以改善：神經質、情緒不穩、尋短念頭、想吐。

掌心－綜合狀況

當任何一根手指，都不適用緩解你的情緒或症狀時，就輕按掌心。

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