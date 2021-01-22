【失眠】杏仁茶紅棗蜂蜜5種茶飲安神助眠　呢5種人易失眠要飲！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-22 18:02

每當人心浮氣躁，導致睡不好或難以入眠的情形愈來愈常見，這時候可以透過食療的幫助來改善！

▼5種茶讓你不用安眠藥也能睡（按圖率先了解👇👇👇）

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關於失眠這件事

根據2017年台灣睡眠醫學會指出，台灣約有1成的人有長期失眠的問題，而且女性比例高於男性。在醫學臨床上也發現，以下5種個性的人容易會出現睡眠困擾：

1. 想法悲觀。 2. 易緊張。 3. 完美主義者。 4. 高控制感的人。 5. 習慣把情緒內化，也就是會把不開心的事或煩惱放在內心深處的人。

導致在晚上要入睡時，會出現明明已經睡著了，卻常在半夜裡的同一時間醒來？然後要花更多的時間才能入睡的困擾！長期睡眠不佳下來，不只是影響精神導致工作效率不佳、注意力及記憶力下降，更會因為長期的疲勞增加罹患代謝症候群或情緒相關疾病的機率。

5種茶讓你不用安眠藥也能睡

1. 杏仁茶

建議從中藥行購買南杏和北杏，一起磨成粉，每次取用30公克加入250毫升的水煮開飲用即可。飲用的時間可在晚餐後，身為天然助眠食物的杏仁因含有豐富的麩醯胺酸及鎂，可幫助情緒放鬆、安定大腦神經，改善頭痛、疲勞等情形，所以有抗焦慮和助眠的作用。

2. 龍眼冰糖茶

用25公克龍眼肉及10公克冰糖，放入茶杯，用熱水沖泡後加蓋悶一下即可飲用。在中醫理論中，龍眼可治失眠、健忘、神經衰弱等情形，故可帶來安神益智，補益心脾的作用。

長期睡眠不佳下來，不只是影響精神導致工作效率不佳、注意力及記憶力下降，更會因為長期的疲勞增加罹患代謝症候群或情緒相關疾病的機率。（Alexandra Gorn/Unsplash）

3. 枸杞菊花茶

杭白菊味甘，能祛散風熱、平肝明目，加上枸杞可以補腎生精、養肝、明目安神的作用，將兩者合在一起可助改善失眠。飲用方式只要將各30克的杭白菊、枸杞一起放入杯中，用熱水沖泡10分鐘即可飲用。

4. 蜂蜜紅棗茶

因紅棗含有豐富的蛋白質、醣類、脂肪、有機酸、鈣、多種胺基酸和多種維他命，可養血安神。

所需材料：紅棗1碗，蜂蜜適量。

做法：

1. 紅棗洗淨後加入適量的水，開大火煮沸後轉小火，熬煮至水分蒸發、紅棗軟爛。

2. 再將紅棗搗碎，放涼後裝入乾淨的容器。

3. 最後加入和紅棗泥等量的蜂蜜攪拌，放入雪櫃冷藏。

4. 喝的時候加入溫水拌勻後即可飲用。

5. 三花鮮檸茶

因薰衣草有穩定情緒，能助安定神經的作用，所以此茶飲在睡前飲用可幫助入眠，還可促進新陳代謝，緩解頭痛喔！但要注意這款茶不適合長輩及兒童使用。

所需材料：6克薰衣草、6克紫羅蘭、6克玫瑰花、1顆檸檬。

做法：

1. 將備好花草洗淨後揉成碎片，一同放入乾淨的紗布內做成茶包。

2. 檸檬後洗淨，切片備用。

3. 用600毫升熱水沖泡茶包，約5分鐘之後取出茶包，再加入檸檬片或擠入檸檬汁攪拌均勻即可飲用。

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