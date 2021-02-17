高膽固醇｜麵包是元兇加重肝腎負擔？天然降膽固醇多吃這2種水果

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-17 17:02

我們常把膽固醇跟許多負面的疾病聯想在一起，像是三高、肥胖等問題。如何避免過多膽固醇？許多人的直覺都是「少吃雞蛋」。但其實，已經有實驗證實，雞蛋中的膽固醇，並不會直接引起人類心血管的問題；反而是麵包、含糖飲料等精緻飲食才是元兇。想要降低過高的膽固醇，除了少吃這些食物，還有實驗證實牛油果、番石榴都是天然的降膽固醇食物。

台灣中醫師診所院長吳宏乾在《蛋療：中醫祕傳五大內臟對症蛋食養生帖》（幸福文化）中，指出醫學界曾經一度認為，由於雞蛋當中的膽固醇含量太高，會引起人類的心血管疾病等問題，然而這一說法在近年已經改變。

「但是，多份研究報告指出，人身體內80％的膽固醇是由身體自行合成，與食用膽固醇無關。會刺激膽固醇含量上升，是因為吃了太多飽和脂肪及非常不健康的人造反式脂肪。」

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國際指引已取消雞蛋引發高膽固醇的說法

2015年美國《美國臨床營養學雜誌》發表一項研究，就是研究人員追蹤兩萬名測試者長達20年，證實每周食用數顆含蛋黃的雞蛋，也不會增加罹患心肌梗塞或中風等心血管病的機會。2016年4月初，美國膳食諮詢委員會也頒布了最新的膳食指南，剔除每日不應攝取多於300毫克膽固醇的限制，取消長久以來食用雞蛋會引發高膽固醇、心血管疾病等的說法。

吳宏乾表示，雖然一顆蛋裡約含有250毫克的膽固醇，但好消息是其中又以優良的膽固醇（HDL-C）佔大多數，而蛋黃中的卵磷脂又能夠溶解壞的膽固醇（LDL-C），所以吃蛋時真的不必太擔心膽固醇的問題。

膽固醇過高，反而是精緻飲食惹的禍？（按圖看清👇👇👇）

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其實，像是麵包、油炸食品以及含糖飲料，才是導致肥胖、造成三高以及膽固醇累積的問題。這些食物在體內代謝後，容易提升膽固醇的指數，增加身體的負擔。

這些不健康的食物中，最常被我們忽略的就是「麵包」。不少人的早餐首選，還是便利商店的麵包配飲料。大部分市售麵包可能含有多達十幾種的香精、色素等食品添加物，不僅增加膽固醇，還可能增加肝、腎負擔。

另外，許多化學添加物易引起人體過敏反應，對於免疫系統尚未發育成熟的兒童尤其不利！國外已有研究，攝取過多的人工色素，會造成過動，甚至還會影響智商和大腦發育。因此，避開吃精緻食物，尤其是麵包，是非常重要的健康決策。

名醫江守山：牛油果＝天然「降膽固醇藥」

想要吃得健康，用飲食降低膽固醇，也是可行的。台灣腎臟科名醫江守山就分享，食用牛油果是比得上降膽固醇藥物的食品。他指出，每天吃牛油果可以控制低密度脂蛋白膽固醇。賓州大學等研究指出，只要食用牛油果5周，膽固醇整體就會下降，尤其對低密度脂蛋白膽固醇的影響最大。

江守山指出，氧化的低密度膽固醇會導致動脈中斑塊的積累，而氧化是一種與心臟病和癌症相關的生物過程。食用牛油果的話，就能降低這些問題發生的機會。另外，除了控制膽固醇，牛油果還含有健康化合物，如類胡蘿蔔素，也有益於眼睛健康。

番石榴也能預防心血管疾病、膽固醇累積

除了牛油果，番石榴也是同樣有效且更普及的水果，甚至番石榴籽還含有的抗氧化劑和生物活性物質，有益於預防心血管疾病。而且番石榴籽所含豐富的纖維，可使身體增加低密度脂蛋白受體（LDL受體）的量以產生更多膽汁鹽（bile acids），有助於降低血流中的膽固醇，避免膽固醇過高，堆積在動脈血管壁的內層，引起慢性發炎、形成斑塊。

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