降血壓茶｜枸杞決明子5款降血壓茶　綠茶紅茶都得？不宜煲太滾？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-21 12:00

高血壓十分常見，一般沒有症狀，所以又稱「隱形殺手」。不過，當血壓過高便可能導致暈眩及頭痛等，不容忽視。想降血壓除了服藥，有指飲茶都有助降血壓，但要飲什麼茶？又有什麼要注意？

高血壓可大可小，如果沒好好控制血壓，有機會引致中風、心臟衰竭、心肌梗塞，甚至腎衰竭。

▼大多數高血壓患者沒有任何感覺或症狀；不過有些人在血壓升高的時候，會有一些小幅度的症狀。（按圖 👇👇👇）

降血壓

降血壓或控制血壓度數，有不少方法。近日一份在《Cellular Physiology & Biochemistry》發表的新研究中，美國加州大學爾灣分校（UCI）和丹麥哥本哈根大學的研究人員發現，綠茶和紅茶中的抗氧化劑有助降血壓。

茶內發現兩種兒茶素抗氧化劑（ECG與EGCG），在血管的平滑肌上打開一條離子通道蛋白「KCNQ5」，可使鉀離子從細胞中擴散出去，而減少細胞凋亡。而且，可以使血管放鬆和擴張，達到減壓的效果，有助降血壓。

茶溫：控制在攝氏35度更能活化「KCNQ5」的抗高血壓特性（不過人體溫度本身約為37°C，所以基本喝常溫的茶也都能產生一定效果）

除了綠茶、紅茶，利用食材自製茶飲也有助降血壓。（資料圖片）

推介5款助降血壓茶

除了綠茶、紅茶，利用食材自製茶飲也有助降血壓，可因應體質選攝適合你的降血壓茶！

1. 【北芪茶】

註冊中醫師鄧蕙盈指，適當進食北芪可助擴張血管、降血壓，甚至能減輕高血壓所帶來的浮腫問題及預防中風。

▼ 北芪可配搭不同食材飲用，以下推介北芪黨參茶：（按圖 👇👇👇）

不過，陰虛（手腳心熱、失眠多夢）、濕熱（口苦、口乾）、容易熱氣（咽喉腫痛、頭痛和眼痛）、感冒、月經和懷孕期間都不宜飲用。

2. 【決明子茶】

決明子歸肝、腎及大腸經，具有清肝明目的功效，並可有助益腎精。肝火盛可能會導致頭痛、血壓升高等問題外，所以飲用決明子可清肝，助降血壓、減少高血壓帶來的不適。

▼ 決明子可配搭不同食材飲用，以下推介杞菊決明子茶：（按圖 👇👇👇）

值得注意，孕婦和月經期間的女士不宜飲用決明子茶。

3. 【山楂茶】

山楂茶可擴張外周血管，具有持久的降壓作用，並助降膽固醇、降低血脂。如搭配決明子、何首烏等藥材，更可加強降低血壓的效果。

▼ 山楂可配搭不同食材飲用，以下推介山楂決明子茶：（按圖 👇👇👇）

有牙齒問題、胃酸倒流、長期胃痛的人士不適合飲用山楂茶。

4. 【洛神花茶】

洛神花性寒、味酸，花、根、種子都可以入藥。洛神花含豐富的花青素、黃酮素、多酚，有助調整血壓，維護肝臟健康的作用。同時具清心降火、養顏、利尿、去浮腫等功效。

▼ 洛神花可配搭不同食材飲用，以下推介洛神花杭菊花決明子茶：（按圖 👇👇👇）

體質偏寒涼及體虛氣弱者（氣力不足、容易疲倦、手腳冰冷）、胃酸過多、血壓偏低者不宜喝太多。而月經期間、孕婦、不宜飲用，腎功能欠佳人士則應根據情況慎用。

5. 【枸杞茶】

枸杞味甘性平，具有滋補肝腎、潤肺止咳的作用，且對於血糖、血脂也有明顯的降低作用，是預防和治療高血壓很好的藥材。

▼ 枸杞可配搭不同食材飲用，以下推介牛蒡枸杞茶：（按圖 👇👇👇）

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皮膚炎、感冒、發燒、腹瀉、胃滯腹脹、消化不良、腸胃偏熱人士不宜飲用。

▼ 同場加映：量血壓也分左右手！左右手的上壓相差愈大，血管阻塞風險愈高。（按圖 👇👇👇）

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