護肝｜排毒防脂肪肝6飲食原則　多吃魚綠葉菜中醫推1款茶加速護肝

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-08 18:02

俗話說「肝若好，人生是彩色，肝若壞，人生是黑白」。肝臟是身體最重要的解毒器官，營養師及中醫師聯手教你最強護肝術。

6食療幫助肝臟修復（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣營養師黃淑惠指出，肝臟可以自行修復、再生，吃進好的食物提供原料，就能幫助肝臟修復。

1. 多攝取優質蛋白質

優質蛋白質可以幫助肝臟修復，例如：魚肉、蝦子、牛奶、雞蛋、大豆。

2. 多攝取膽鹼

膽鹼是人體的趨脂因子，幫助脂肪與蛋白質結合成為脂蛋白，減輕脂肪肝的形成，例如：雞蛋、乳製品、牛肉、雞肉、魚肉。

3. 多攝取維他命B、微量元素

肝臟是很重要的解毒器官，需要維他命B、微量元素等輔酵素、輔因子，例如：全穀類、綠葉蔬菜、堅果。

4. 多攝取Omega-3

選擇好油，也就是Omega-3脂肪酸，可以抗發炎，例如：核桃、亞麻籽、高脂肪魚類、魚油。

5. 醣類不能過量

過量醣類會加重肝臟的負擔，例如：精緻白麵粉、加糖乳製品、碳酸飲料。

6. 油脂不能過多

過量的油炸食物，也會加重肝臟的負擔。

護肝雙花茶 加速護肝

台灣中醫師鄒瑋倫指出，中醫的肝是指中樞神經的神經系統、壓力系統，以及女性的月經系統，因此情緒上的報仇、報復、憤怒、開心、記憶到悲傷，都會影響肝臟。

鄒瑋倫推薦一款「護肝雙花茶」，材料有紫花地丁5克、蒲公英5克、芡實10克。其中紫花地丁可入肝經、清熱、解毒、消炎，就像是暴怒傷肝時，在非常憤怒的血液中，注入一股清涼的清流；蒲公英俗稱「黃花地丁」，可以入肝經、降低肝臟發炎指數；芡實可入腎經，加速肝臟恢復。

護肝雙花茶（健康2.0授權使用）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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