減肥｜瘦太快肝腎失調脫髮抵抗力弱5大影響　1星期減幾公斤最好？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-12 17:02

許多人減肥都想要快速有成效，像是網絡上也充斥著許多標榜七天就能減重X公斤的廣告。但其實減肥也必須講求合理的速度，如果減肥的速度過快，往往只減掉體內的水分，甚至是肌肉而非脂肪。因此，正確的減重速度，應該是以一個星期0.5到1公斤為宜，最好不要超過2公斤，如果體重下降過快，反而可能對身體造成傷害。

▼五種快速瘦身可能導致的影響（按圖👇👇👇）

1. 身材快速復胖

減重速度太快很容易快速胖回來，甚至比減重前還要更胖。因為不當的快速減重，一旦恢復正常飲食，身體的吸收率會變得非常高，脂肪堆積也更快。而先前體重的下降是身體內水分的流失，還有肌肉與脂肪組織的減少，但在復胖時卻是全部以脂肪的形態回到體內，所以會愈來愈難瘦下來。

2. 身體代謝率下降

瘋狂減肥者每天進食過低的熱量，或是以節食等方式瘦身成功，其結果是當攝取熱量低於人體基本需求時，人體為了維持正常生理運作就會自動調整降低代謝率，以減少人體的基本熱量消耗，但只要再回復正常飲食或調增進食量，熱量在體內就無法快速消耗，進而變成脂肪堆積在體內。

3. 身體抵抗力變弱

由於過度快速減重，會導致營養素攝取不足，使得身體肌肉蛋白質快速分解，導致體力變差，淋巴球產量減少，進而造成抵抗力減弱，容易出現感冒，腰痠背痛等病症。

4. 肝腎腸胃功能失調

快速減肥長期處於飢餓的狀態，同時攝取營養素不足，很容易造成肝、腎功能的暫時性失調，同時因為反覆的增胖、減重，導致身體代謝率下降而影響腸胃功能，極可能發生消化不良或腸胃疾病等問題。

5. 皮膚變差，頭髮易掉

快速減肥所造成的營養素不足，會造成體內新陳代謝不正常，再加上反覆減重復胖使得體形忽寬忽窄，皮膚忽鬆忽緊，進而導致膚質粗糙變差，而頭髮也會枯黃，嚴重時甚至可能發生掉髮的狀況。

除了以上五種狀況之外，女性採取快速減肥法很可能會造成對荷爾蒙的影響，而引發停經或經期混亂的狀況。因此建議減肥還是循序漸進，不要太過極端的減肥，以免讓身體健康受太大的損傷。

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