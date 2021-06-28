手部關節退化│長期重複單一動作易致勞損　專科醫生教舒緩秘招

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-28 11:00

由關節退化而引發的痛症，是不少長者的惡夢。除了最多人關注的膝關節的健康，手部關節也不容忽視，尤其是一眾經常要照顧家頭細務的家庭主婦更要留神，因為一旦關節退化或出現勞損，在現今科技下仍無辦法逆轉。本文請來香港註冊骨科專科醫生袁智斌醫生講解一下在日常生活中需要注意的事項，以及患上手部關節退化性關節炎的舒緩方法。

退化性關節炎的成因一般由長年累月的關節勞損引致，影響的部位包括手指關節。（圖片：Lyprinol）

退化性關節炎可致關節永久變形 現時科技不能逆轉

手部的關節炎可分為兩類，一種是勞損性關節炎，即長年累月重複同一動作所引致；另一種則是發炎性關節炎，例如類風濕關節炎、痛風等，屬於關節不正常的發炎。在長者身上常見的退化性關節炎屬於第一種，成因一般由日積月累的關節勞損引致，影響的部位包括膝蓋和手指。而現今的醫療技術除非進行換關節手術，否則是沒法根治由老化及勞損引致的退化性關節炎。

袁醫生指出，手部的退化性關節炎除了因為關節老化、關節液分泌減少和軟骨損耗變薄之外，日常生活如長期維持不正確的姿勢和活動，例如攜帶過重的物件、因為工作需要，例如搬運和寫作，經常重複及單一地使用手部關節，都會令關節受壓及磨損，久而久之便會令情況惡化。「關節炎一般會有痛楚、紅腫發熱和關節僵硬等徵狀，而關節長期發炎更會令手指活動減少，因而導致肌肉萎縮、無力，若手指長期處於不正確的活動及姿勢，嚴重起來更會導致關節永久變形，後果不堪設想。」

當務之急讓炎處休息 適當按摩可助消腫

當手指關節急性出現疼痛等病徵，當務之急是讓關節休息，避免關節繼續受傷害或再過度使用。「除了止痛消炎的藥物外，患者可以用冰敷在受傷關節位置，幫助消除炎症。如有需要亦可使用繃帶、手箍等作為支架，在睡覺和休息的時候，將手抬高至高過手肘的位置，讓關節有足夠的休息，有助消退水腫及舒緩炎症。同時要留意，一些需要用到較大力度的動作，如扭毛巾則不建議在發炎的情況下進行，以免令情況惡化。」

袁醫生同時建議慢性炎症的患者，可利用按摩加速患處的血液循環，使之消腫。「方法是把患手承高，用好手沿患手手指及手腕輕力推向手肘方向，每天二至三次，每次十五至二十分鐘。若能配合局部消炎止痛藥使用，效果則更佳。」

若患上急性關節炎，可用冰敷在受傷關節的位置，幫助消炎。（圖片：self-enhanced）

保健品或未能對手部關節有效 醫生教授三個方法減慢退化

與其在關節發炎後依靠止痛藥物，緩解痛感，倒不如將疾病防範於未然。有部分市民會購買關節保健品，以收「強化骨骼、修補關節」的功效。對此袁醫生表示，市面上的關節保健食品，一般包含透明質酸、軟骨素、鯊魚丸及葡萄糖胺等成分，主要是針對如膝關節等較大的關節，但對於手部關節而言，現時並無科學數據支持是有效，但吃了亦沒有壞處。

袁醫生表示現時並無科學數據支持關節保健產品，能有效保護手部關節。（圖片：business today）

袁醫生稱，如情況許可，最有效的方法是避免做重複性及單一的動作。而對於工作上無可避免的人士，則需要注意休息，並應時常伸展及拉鬆關節，有需要時亦可善用工具協助。以下便看看醫生推薦哪些方法避免關節退化：

方法一：工具輔助

以家庭主婦為例，平時買餸一袋二袋，有一定重量，要防止關節勞損，可以買餸車代替手挽。而自去年開始，因為新冠肺炎疫情，不少家庭主婦每日要重複清潔，扭毛巾、拖地等動作在所難免，一次半次或許問題不大，但若每天重複進行，便可使用工具輔助，例如使用無需人手扭乾的地拖，減少手部用力的機會。

想減少手部關節勞損，可適當使用工具輔助，例如使用無需人手扭乾的地拖，減少手部用力的機會。（圖片：gushiciku）

方法二：避免長期使用同一姿勢

雖然抱小朋友一般只用到前臂的力量，對手部關節的負擔較少。但若想避免肌肉勞損，亦可以間中轉換抱的姿勢，例如一時手板向天，一時手板向地，透過交替運用前臂的兩組肌肉，防止過勞。

方法三：多做伸展運動

每一到兩小時抽兩三分鐘做伸展動作，例如將手掌、手指盡量打開再收起、以最大幅度轉動手腕等，拉鬆筋骨之餘，亦可訓練手部的小肌肉。

每日進行手部伸展動作，如將手掌、手指盡量打開再收起，有助舒展筋骨。（圖片：AR-Ex Medical Group）

隨着年紀漸長，關節退化無可避免，但只要日常生活多加留意，並經常伸展筋骨，或多或少可減慢退化速度。當然，若真的患上退化性關節炎，便不應「死忍」，還是盡早求醫，以免情況惡化。

袁智斌醫生，香港註冊骨科專科醫生（照片由醫師授權刊登）