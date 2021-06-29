新冠肺炎｜變種病毒Delta病徵5大改變　唔咳但頭痛有1類人易中招

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-29 19:17

新冠肺炎疫情反覆，出現Delta變種病毒，Delta變種病毒令大家人心惶惶，專家指，變種病毒更毒，傳播力更強，而感染變種病毒後的病徵也後改變？ 感染Delta變種病毒沒有咳嗽，而且亦未如一般感染，會出現失去嗅覺徵狀，容易誤會僅是重感冒，未有及早求醫。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，在印度首先發現的Delta變種病毒株令多地疫情爆發。世界衛生組織表示，新冠變種病毒Delta是目前已知傳染力最強的變種病毒，至少蔓延到85個國家。

截至6月24日本港錄得131宗L452R病毒株，其中129宗屬輸入，有41宗屬Delta病毒，

衞生署衞生防護中心總監林文健醫生指，研究顯示，Delta病毒的傳染性、病毒量亦較高。要避免感染，必先了解病毒的特性和感染症狀！

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Delta變種病毒的病徵及變化

▼Delta病毒的病徵有什麼變化？傳染力和潛服期又有什麼不同？（按圖 👇👇👇）

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1. 沒有咳嗽?

英國統計發現Delta變種病毒引發的症狀，似乎與過往的病毒株不同。根據英國Zoe Covid Symptom研究新冠肺炎的資料顯示，自5月起感染肺炎的患者會更多出現頭痛、其次是喉嚨痛、流鼻涕及發燒。咳嗽變得罕見，而嗅覺喪失幾乎已不再見。有專家擔憂指會有患者誤會患上的僅是重感冒而非新冠肺炎，耽誤治療及增加傳播他人機會。

▼ 同場加映：感冒一般為上呼吸道感染，而新冠肺炎患者會出現下呼吸道症狀。兩者均會出現發燒、喉痛等症狀，容易混淆，除了發燒以外，新冠肺炎和感冒、流感還有什麼病徵不同？一文看懂新冠肺炎與感冒5大不同（按圖了解👇👇👇）

2. Delta變種病毒潛伏期較長？

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在港台節目表示，變種病毒的潛伏期平均為3日，不過也可長達21日，故男地勤潛伏期11日不算太長。他又說，Delta變種病毒患者的高病毒量可維持18日，增加在社區傳播的風險。

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3. 年輕人較易感染？

至6月26日英國新增1.8萬確診個案，接近全部都是Delta變種病毒案例。但與過去疫情爆發主要集中感染年長一輩不同，新的Delta變種主要感染年輕人。根據倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的研究，在這次疫情爆發中，年輕人感染比例是年長一輩的5倍。

▼Delta變種病毒除了症狀改變，為什麼有說法年輕人易感染？變種病毒的傳播力更驚人？（按圖 👇👇👇）

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不過，這可能與疫苗接種主要集中在年長一輩有關，因年輕的成年人接種率較低，加上Delta變種病毒較英國發現的Alpha變種病毒更容易傳播，而年輕人流動力較高，接觸更多的人增加感染風險。

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4. 傳播力更強？

和傳統新冠病毒株，社交距離建議保持1公尺相比，Delta變種的建議是保持2公尺以上。但專家警告，即使相隔2公尺，也只是降低感染風險，不等於不會染疫。

有日本專家指，印度Delta毒株，就算拉開2公尺距離，也會有10%的機率被傳染。

5. 病毒更強？發病前4天同一棟樓也成為「密切接觸者」？

中國防疫專家鍾南山指，對「密切接觸者」的定義可能不再適用，「在同一個空間，同一個單位，同一座建築，同一棟樓，發病前四天，這些相處的跟這些病人都是密切接觸的。」與之前「密切接觸者」的定義：發病前2天，跟病人相處的家人以及同辦公室的員工，一公尺內有共同吃飯開會等行為有別。

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▼新冠肺炎的患者會出現其他不常見病徵，若不為意，容易忽略 （按圖 👇👇👇）：

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疫苗對Delta變種病毒能否奏效？

根據蘇格蘭公共衛生局收集並發表在權威醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet）的統計數字，在第二劑疫苗接種至少兩周後，輝瑞疫苗對Alpha變異的保護率是92%，對Delta的保護率則下降到79%；而牛津阿斯利康疫苗對Alpha的保護率則從73%下降到對Delta保護率的60%。

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