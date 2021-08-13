便秘｜排毒減肚腩日專家教2大按摩法　1對拳頭1條熱毛巾助通便！

便秘是都市人常見的腸胃問題，成因十分廣泛，如捱夜、多肉少菜等。想改善除了從飲食或生活習慣上着手外，日本瑜伽老師Momi（京乃ともみ）指，還可利用「拳頭按摩法」，促進腸道血液循環、加速蠕動防止便秘，甚至可令睡眠及皮膚狀況變佳。到底如何按摩？改善便秘還有哪些方法？



拳頭按摩法助通便

便秘有不同成因，大部份都市人的通病也是因為攝取太少膳食纖維、壓力過大、經常捱夜等。因為身體持續緊張，呈現緊繃狀態，容易讓腸道活動變得遲鈍，造成便秘。

健康節目《健康2.0》引述京乃ともみ著作《上班族1分鐘放鬆瑜伽：隨時舒緩身體不適，調整心理狀態！》中，推介一套「拳頭按摩法」，藉由前傾姿勢刺激腸道，讓大便順暢地排出，也可以將大便很有效的排乾淨，還能預防便秘。

▼瑜伽老師Momi推介拳頭按摩法（按圖👇👇👇）

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拳頭按摩法步驟：

1. 坐在椅子上，雙腿張開與腰同寬，腳底貼在地板上



2. 拳頭靠在肚臍下方左右兩側，對應大腸入口及出口，用拳頭從肚臍開始畫圈按摩



3. 同時一邊以「哈∼」的方式吐氣



4. 一邊慢慢地將上半身往前傾，肚子放鬆，持續用拳頭按摩刺激腸道



5. 重複動作3-4，慢慢做3次呼吸



Momi老師亦提醒，利用拳頭按摩時毋須過分用力，感到舒適即可，此外亦要避免飯前後進行按摩，或會引起不適。

熱敷按摩法 促腸道血液循環

日本針灸師横内稚乃則指出，腸道按摩可改善下腹腫脹，因按摩激活腸道蠕動，令滯留在腸內的毒素、廢物和多餘的水分很容易排出體外，同時令內臟脂肪更容易燃燒，容易減走肚腩。

▼針灸師横内稚乃推介「熱敷按摩法」：（按圖👇👇👇）

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熱敷按摩法步驟

1. 先用溫水洗手，讓手部溫度提升



2. 用熱毛巾蓋腹部上，熱敷約1分鐘



3. 身體平躺，曲膝，放鬆腹部肌肉



4. 兩手交疊放在肚臍上，以順時鐘方向劃圈，慢慢按摩，持續按摩１分鐘左右



5. 不需要太大圈，並用舒適力度，持續按摩１分鐘左右



進階按摩：

如果想效果更好，可以於左右側的肋骨下方、骨盆上方、肚臍下方，以同樣的方式按摩2至3分鐘，而一邊按摩時，一邊平緩地用腹部做深層呼吸。另外，在睡前用包上吸濕吸汗布料的圍巾，這能保持腹部溫暖，加強大小腸血液循環、有助腸道蠕動。

按摩須知：

避免飯前飯後30分鐘按摩，可能影響腸道正常蠕動及消化，適合進行按摩的時機是早上剛起來時、即將入睡前。如果女士在月經期間、經痛嚴重、懷孕期間不適宜按摩，或會引起不適。

横内稚乃解釋，日常亦要留意自身飲食習慣，包括早餐多吃乳酪，增加腸道益生菌，當腸道環境得以改善，再配合按摩，對其免疫力有雙重提升的作用。

▼乳酪幾時食最好？（按圖👇👇👇）

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４款茶療潤腸通便

除了食用富含益生菌的食物，其實以下茶療也有潤腸通便的功效。

1.番石榴決明子茶：潤腸通便、降膽固醇



▼番石榴決明子茶食譜（按圖👇👇👇）

番石榴同時含有鞣質，若有便秘困擾、體質容易燥熱的人不宜過量飲用，否則情況加劇。

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2. 三子潤腸茶：滋陰養肺，潤腸通便



▼三子潤腸茶食譜（按圖👇👇👇）

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孕婦、正值月經期間的女士，不宜飲用；體質氣虛、大便爛、寒底亦應盡量少飲。

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3. 羅漢果無花果茶: 清肺止咳、潤腸通便



▼羅漢果無花果茶食譜（按圖👇👇👇）

寒底或寒咳人士要注意，應避免經常飲用。

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4. 胖大海雪梨茶：紓緩喉嚨不適、有助通便



▼胖大海雪梨茶食譜（按圖👇👇👇）

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胖大海性寒有輕瀉效果，易引致腹瀉，脾胃虛寒體質不宜飲用；風寒感冒引起的咳嗽、咽喉腫痛、肺陰虛導致的咳嗽／患慢性呼吸道疾病人士會加劇咳嗽，同樣不宜飲用。

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