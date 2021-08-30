濕熱體質｜汗多大便爛脾胃差易生暗瘡　自製4款湯水茶療健脾補腎

中醫將體質分為九種，「濕熱」是本港較為常見的一種。特別是辦公室一族缺乏運動，長期處於冷氣低溫環境，毛孔收縮，影響導致體內聚積多餘水份未能自然排出。「濕」即是滯留，導致臟腑運作失調。脾虛人士更甚；加上不良飲食習慣，經常吃肥膩煎炸、辛辣食物，會產生內熱。當體內同時存在濕與熱的時候，會損害脾、胃、腎的陽氣及其功能運作，影響身體代謝，形成「濕熱體質」。醫師Easy將為大家4款推介「防水腫」、「排毒去濕熱」的調理湯水、茶療。

「濕熱體質」常有口氣、水腫症狀 女性私密處或會反覆感染！

一般來說，濕熱體質人士常臉泛油光，悶焗天氣情況更甚；如持續過量出油而未有及時清潔，油脂就會堵塞毛孔，加上出汗引致發炎，易有暗瘡、黑頭、皮膚痕癢等問題。女性若有化妝或塗防曬液會使皮膚悶上加悶，長期戴口罩更會令以上問題惡化。四肢沉重、疲倦煩燥、伴隨而來的就是體重增加、出現肥胖的表徵，如水腫；舌苔較厚、常有口氣、咳嗽多帶痰。小便時有灼熱感且色黃，量少；大便稀爛黏滯，有排不清的感覺。

女性私密處會出現白帶增多黏稠，色黃或帶血，而且氣味腥臭，有機會是念珠菌反覆感染；男性的陰囊部位皮膚則容易出現潮濕及感到痕癢。

（圖片：Freepik）

健脾潤肺湯水 助排走體內多餘濕熱

如想改善濕熱體質，最簡單可由飲食方面入手，宜以清淡為原則；多吃具有清熱、去濕功效的食材，如薏米、赤小豆、綠豆、扁豆、鴨肉、鯽魚、冬瓜、苦瓜、青瓜、芹菜、白菜、通菜、椰菜、蓮藕等。切忌吃得過於辛辣油膩，同時也要避免煎炸熱氣、甜食及滋補的食物，例如羊肉雖然是絕佳的食療保健品，但濕熱體質人士卻不宜進食過量。

醫師Easy特意為大家搜羅了各類湯水及養生茶飲，最適合調理脾胃，有助排走身體多餘的「濕」及「熱」。

有時間煲湯的話，可選擇中港藥業公司的「消暑健脾去濕湯包（2人份量）」或「解暑潤肺去濕湯（2人份量）」，選取的材料均具有清熱，祛濕的功效，而且絕無人造色素及硫黃。濕熱體質人士飲用的湯水不宜太濃，亦不應過份油膩；所以避免加入油脂太重的肉類如豬筒骨、豬踭等，否則會令體內濕氣增加、加速濕熱徵狀；影響脾胃的運化。建議以去皮雞肉、瘦肉或魚類鯽魚、鱸魚為主，便煲製出清潤而不油膩的湯水。

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自製黑豆茶補腎氣 改善脫髮、夜尿頻多症狀

中醫角度認為，黑豆味甘性平，且有補腎強身、活血利水、解毒、活血潤膚的功效，特別適合腎虛者食用。建議日常可製作黑豆水飲用，可改善疲累腰酸，及大便稀爛、舌苔厚膩等濕困徵狀；如有脫髮、白髮、夜尿頻多等情况亦同樣適合飲用。

先將黑豆乾炒，會帶出更多營養素。若果不方便，也可使用家中必備品—電飯鍋作處理，直到皮裂開、香氣出來後，便可泡熱水飲用。

（圖片：Shutterstock）

Fresh Organic致力搜羅各地優質天然或有機認證品牌，其中的Earth Harvest有機生機黑豆，不經農藥、化學肥料、化學添加物、防腐處理及高溫製造。

其實有機野生黑豆中的蛋白質含量高達36%-40％，相等於肉類的2倍、雞蛋的3倍、牛奶的12倍；而且包含18種胺基酸，其中8種為人體特別需要。常食黑豆可以軟化血管、滋潤皮膚、延緩衰老、促進消化、及防止便秘發生，對高血壓、心臟病、糖尿病等患者有益。

➤Fresh Organic｜＜Earth Harvest 有機生機黑豆＞ $58。

另外，Tea Lab主張在生活中常飲用以草本植物的功能飲品，由精通西方草本療法的自然療法導師兼本港註冊中醫博士，精心調配和反覆測試得出最溫和而有效的配方，能讓人體的五臟六腑與天地自然同步。此外，茶包更配以精心設計的立體紙品茶壼，讓大家隨時隨地可以泡出一壼香氣撲鼻的茶療。

「Tea Lab五行茶療 - 土系花茶」，五款茶包所選用的草本植物分別由陳皮、扁豆花、茯苓、五指毛桃、太子參、石斛、玉竹等製成，均有助緩和脾胃、消滯及緩解體內濕氣過多引起的身體沉重、四肢疲倦及食慾不振，消化不良等症狀，特別適合濕熱體質人士飲用。

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