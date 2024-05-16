健康飲食丨要養成多吃蔬果習慣！研究揭多看健康社群媒體就能改變

現代人愈來愈有健康意識，不少人努力嘗試改變飲食習慣，想要吃的更健康，如今最新一項研究發現，其實當人只要多關注健康相關的社群媒體兩周以上，就有助多攝取蔬果、減少垃圾食物。



多看健康社群能多吃1.4份蔬果

根據統計，英國只有28%的民眾，每天有攝取到五份水果和蔬菜，特別在16-24歲的年輕族群平均每天攝取三份，而蔬果攝取與健康有高度相關，該怎麼讓年輕人願意多吃蔬果，成了許多政府單位政策努力的方向。

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為了找到良好的介入措施，研究人員招募了52名年輕受試者，他們年齡只有22歲，且主要都是社群媒體用戶，平均將他們分成兩組。第一組除了使用平常的關注的帳戶以外，還被要求關注健康飲食的Instagram帳戶；而第二組為對照組，受試者被要求關注特定的帳號，這樣的實驗持續了兩周，每位受試者必須記錄這段時間的飲食習慣。

結果研究結束後發現，若有是遵循觀看健康飲食帳戶的受試者，每天比原本多吃1.4份水果和蔬菜，並減少 0.8 份加工食品，像是高熱量零食、含糖飲料等。令研究人員訝異，這樣的行為改善程度比之前嘗試用衛教等方式，更有明顯的效果。

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社群使用對行為有極大影響

此研究是由英國阿斯頓大學（Aston University）研究團隊所進行，由心理學院Lily Hawkins博士所進行，他們發現若受試者本身跟Instagram戶有高度互動性時，飲食改善的效果更加，是一個巨大的進步。

由於英國政府積極努力推動蔬果飲食的好處，鼓勵改善民眾的消費行為，過往曾嘗試，在員工餐廳中貼上海報，上面寫著「大多數人午餐時會多吃蔬菜」，而這樣的方式確實增加民眾吃蔬菜的意願，但如今發現社群軟體也有同樣的功效，因為每天長時間使用社群軟體，無意識中慢慢影響人的行為，尤其此現象在年輕人身上特別明顯。

負責指導研究的Jason Thomas博士則說：「目前雖然只是一項小研究，但結果是非常令人興奮的發現。代表若在社交媒體上進行微小的調整，也有機會以零成本的方式帶來飲食的實質改善！ 」更重要的是將這樣的發現實際運用在政策的實施與擬定。

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三餐多加蛋白質、燙青菜

飲食習慣通常需要時間慢慢改變，一旦能養成良好的飲食習慣，整體生活品質與健康狀況都能有所提升，生活中可以怎麼多加入蔬果？台灣台北醫院覺嘉欣營養師分享：「中餐愛好者若喜歡中式餐點，這類食物組成通常以澱粉為主，如炒飯、炒麵、燴飯、湯麵類，需注意飲食不均衡的情況，建議可加點滷蛋、豆腐、豆乾等蛋白質食物及一份燙青菜。」

而速食愛好者，可以選擇烤雞、燒肉漢堡類，取代炸雞堡、炸雞塊等油炸物，可將附餐薯條若換生菜沙律，可減少至少150大卡的熱量並增加蔬菜攝取量，達到均衡飲食。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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