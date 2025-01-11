大掃除｜長者囤物總有因！3招改善可逐小執行　避免囤積衍伸成症

年終歲末之際，許多人已着手準備大掃除，但當你環顧四周，面對家中堆積成塔的「以後可能用得到」的物品，或是衣櫃裏一疊疊塵封已久不會再穿的衣服，是否無從下手、遲遲不知該從哪裏整理起？



面對家中堆積成塔的「以後可能用得到」的物品，是否無從下手、遲遲不知該從哪裏整理起？（Canva）

這些看似常見的囤積現象，一旦情況逐漸加重到影響日常生活，例如生活空間明顯受限、無法正常使用家具等，就可能需要特別留意，因為這可能是患上「囤積症」的警訊！

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囤積背後藏心事，失落創傷是根源

所謂的「囤積症」或「儲物症」，是指患者透過蒐集、囤積的過程來滿足心靈上的不安，即便這些物品沒有價值，也因為缺乏自覺要丟掉，所以越堆越多、甚至造成了他人的困擾。

台灣振芝心身醫學診所周呈叡醫生指出，囤積症的成因相當複雜，往往是多重因素交織而成的結果，「從心理層面來看，重大的失落經驗常是觸發囤積行為的關鍵點，例如有些患者在失去至親後，會開始執着地保存對方的遺物，透過實體物品來維持與逝者的連結關係。 」

除此之外，創傷經驗也同樣可能誘發囤積症的養成，例如曾經歷過經濟低潮的人，可能會因為對未來缺乏安全感，而開始過度囤積物品，藉此來降低對未知的擔憂。

另外對於長者來說，囤積症可能是認知功能退化的一種表現，因為難以辨識物品是否還有保留的價值，決策能力退化難以下決定丟棄，因此持續堆積物品在家中，影響生活甚至於影響家人。

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3方式避免囤積衍伸成症

周呈叡說，囤積症對生活的影響往往超出你我想像，嚴重時不僅將影響個人生活品質，更可能危及到健康安全，要避免甚至克服囤積症，第一步可以先從自我改善開始。

他建議，可採用以下幾個法則來進行改進：

・小步漸進：每天固定撥出10到15分鐘進行整理，從最不具情感連結的物品下手，例如過期的傳單或報紙

・三箱法則：準備「保留」、「捐贈」、「丟棄」三個箱子來分類物品，對於具有紀念價值的物品，不妨以拍照方式保存回憶，適時放手實體物品

・一進一出：在購入新物品時，就處理掉一件舊物品，避免物品持續囤積



如果上述提到的自我改善方式成效不彰，也可尋求心理專業的協助，心理師通常會採用認知行為治療，幫助患者探索並改變對物品的不合理想法，同時也會採用暴露反應預防療法，協助患者逐步面對丟棄物品時的焦慮感，進而達到症狀緩解。而對於嚴重囤積症的患者來說，服用血清素回收抑制劑（SSRI）等口服抗憂鬱抗焦慮藥物，也可以逐步改善病情。

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